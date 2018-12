VIDEO: Poteza Luke Dončića vam bo ogrela srce

je pokazal, da ni le najboljši slovenski športnik letošnjega leta, ampak tudi velik človek. V svoji prvi sezoni v ligi NBA ne navdušuje le s svojim košarkarskim znanjem, ampak tudi s svojo prijaznostjo. To je doživel tudi mladi navijač, ki je na tekmi med moštvoma Golden State Warriors in Dallas Mavericks (dobili so jo domači s 120 : 116) sedel tik ob igrišču. V borbi za žogo je Luka priletel v navijača, ki je bil po udarcu tik na robu solz, a ga je naš as potolažil.Čudežni deček (slovenske) košarke, ki je v pol ure igre dosegel 19 točk, pet podaj in tri skoke, je kljub porazu po koncu tekme poiskal dečka in mu izročil svoj dres s podpisom.