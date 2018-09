VIDEO: Oglejte si to akcijo slovenskih odbojkarjev

BOLOGNA – Začenja se drugi del svetovnega prvenstva v odbojki, slovenska reprezentanca pa se bo danes ob 20.30 v Bologni pomerila z Belgijo, ki jo je sicer v prvem delu že premagala.»Pred nami je pomembna tekma, če ne celo najpomembnejša. Če hočemo ostati v igri za uvrstitev med najboljših šest ekip na svetu, jo moramo premagati. Pravzaprav moramo dobiti vse tri tekme, proti Belgiji, Braziliji in Avstraliji. Mislim, da za to imamo možnosti, a moramo to pokazati na igrišču,« se pomembnosti tekme zaveda selektor. Uvod bo tako zelo pomemben, če bodo dobili prvi niz, bo v nadaljevanju lažje. Začetne postave ni hotel izdati, a najbrž bo začela ista postava kot na večini tekem, zna mestu organizatorja igre in sna mestu sprejemalca,inpa bosta spet ostala na klopi.Kovač je sicer tudi dejal, da Slovenijo na prvenstvu mnogi podcenjujejo, toda slovenski odbojkarji so prepričani, da še niso pokazali vsega in da bodo še navduševali. Tako kot so na tekmi proti Italiji, proti kateri so dobili prvi niz, nato pa izgubili. Svetovna odbojkarska zveza je sicer eno od akcij s tiste tekme uvrstila med najboljše tri prvega dela prvenstva.