VIDEO: Ne boste verjeli, kaj je hrvaška predsednica storila pred ruskim premierjem

SOČI – Ko je predsednica Hrvaškerekla, da bo z vsem srcem navijala za svojo ekipo ne glede na to, da bo v loži z ruskim premierom, ni nihče mogel vedeti, da bosta Hrvaška in Rusija igrali podaljške ter da bov 101. minuti srečanja dosegel zadetek za vodstvo 2 : 1. Grabar-Kitarovićeva je vstala z mesta poleg predsednika Fifein Medvedjeva ter proslavila vodstvo. Trenutek slavja zabeležila sta novinarjainSlavje sicer ni trajala dolgo, saj jepet minut pred koncem podaljška izenačil, so pa Hrvati spet zmagali po streljanju 11-metrovk in se po 20 letih ponovno uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva.