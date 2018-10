Vettel priznal, da je lagal

Ferrarijev mehanik Francesco Cigarini se je zvijal od bolečin, potem ko ga je z dirkalnikom nesrečno zadel Kimi Räikkönen. FOTO: AFP

Vrstni red

Vozniška razvrstitev (2/21):

1. S. Vettel (Nem, Ferrari) 50

2. L. Hamilton (VB, Mercedes) 33

3. V. Bottas (Fin, Mercedes) 22

4. F. Alonso (Špa, McLaren) 16

5. K. Räikkönen (Fin, Ferrari) 15

LJUBLJANA – Ferrarijevega adutaso po drugi letošnji dirki v formuli 1 prevevali mešani občutki. Zaradi druge zaporedne in skupno četrte zmage na veliki nagradi Bahrajna (po letih 2012, 2013 in 2017) seveda ni skrival navdušenja, po drugi strani pa je bil zaskrbljen zaradi mehanika, ki ga je med drugim postankom v boksih grdo zbil njegov moštveni sotekmovalec. Ledeni Finec je bil sicer še najmanj kriv za dramo pred Ferrarijevo garažo; stopalko za plin v svoji rdeči boginji SF71H je pač pohodil v trenutku, ko je dobil zeleno luč. To pa so mu prižgali prehitro oziroma še med menjavo zadnje leve gume, ki je niso zmogli pravočasno odviti. Nastradal je Cigarini, ki je z novo pnevmatiko stal pred zadnjim kolesom. Ko je Kimi, ki je torej znak za start prejel še pred dokončno opravljeno menjavo, speljal s svojim 733 kilogramov težkim dirkalnikom, je z njim tako nesrečno zadel Francescovo levo nogo, da mu je zlomil dve kosti – golenico in mečnico. Nesrečnega Ferrarijevega mehanika so odpeljali v kraljevo bolnišnico in ga operirali. Z bolniške postelje je včeraj na instagramu objavil svojo fotografijo s povito nogo in zapisal, da je bil poseg uspešen. Zahvalil se je vsem, ki so bili v skrbeh zanj. Med mnogimi mu je čim hitrejše okrevanje zaželel tudi Räikkönen, ki se je šele nedavno pridružil instagramu. »Hitro se pozdravi, moj prijatelj!« mu je pripisal 38-letni Finec, ki mu po ponesrečenem postanku ni preostalo drugega, kot da je že po nekaj metrih ugasnil svojega poskočnega konjička in stopil iz njega. Tako je ostal brez tretjega mesta, ki se mu je nasmihalo, vodstvo Ferrarija pa bo moralo zaradi nevarne menjave gum na račun Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) plačati še 50.000 evrov kazni.Kljub incidentu pred garažo italijanskega moštva se je dirka nadaljevala, kot da se ne bi nič zgodilo, Vettel, ki je tvegal in se v nasprotju s tekmeci odločil za le en postanek v boksih, pa je vse do cilja trepetal za zmago, saj se mu je Mercedesov dirkačv zadnjih krogih nevarno približal. Nemški šampion, ki je imel na koncu pičlih sedem desetink naskoka pred 28-letnim Fincem in nekaj več kot šest sekund pred drugim Mercedesovim asom, je na novinarski konferenci priznal, da se je med dirko zlagal odgovornim pri Ferrariju. »Ko so me spraševali, ali imam vse pod nadzorom, sem jim zatrjeval, da imam. To je bila laž, kajti v zadnjih desetih krogih nisem imel več ničesar pod kontrolo. Zaradi močno obrabljenih gum sem res že dvomil, da mi bo uspelo zadržati Valtterija za seboj. A se mi je to vendarle nekako posrečilo, mamma mia!« si je po 49. zmagi v formuli 1 večkrat oddahnil Vettel. Naslednja preizkušnja bo že to nedeljo v Šanghaju.