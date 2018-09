Vettel ne išče pomoči psihologa

REUTERS Sebastian Vettel ostaja optimističen.

SOČI – Šest tekem pred koncem se zdi, da je svetovno prvenstvo v formuli 1 že skoraj odločeno v prid branilca naslova, čigar prednost je po zmagi v Singapurju narasla na okroglih 40 točk, todaostaja neomajen in želi biti tisti, ki bo s petim naslovom ujel legendarnegaToda časa mu zmanjkuje, jutri bo v olimpijskem Sočiju moral biti pred Angležem. Dirka se bo začela ob 13.10 po našem času. Vettlu, ki je vse štiri naslove osvojil z Red Bullom, pri Ferrariju ne gre po željah. Čeprav je njegova rdeča boginja hitrejša od Mercedesovih srebrnih puščic, se zaostanek za Hamiltonom povečuje.Preveč napak je storil Vettel in mnogi se sprašujejo o njegovi psihični stabilnosti. Toda 31-letnik iz Heppenheima odmahne z roko na vprašanje, ali si ne bi morda pomagal s športnim psihologom. »Priznam, prešinila me je tudi ta misel, a odločil sem se vztrajati pri svoji metodi spopadanja s pritiskom in tekmovalnostjo. Pri formuli 1 gre za sestavljanje koščkov v mozaik,« je bil slikovit Vettel, ki je v sezoni zbral pet zmag, dve manj od Hamiltona: »Na splošno se mi zdi športna psihologija zelo zanimiva, žal pa še nisem srečal osebe, za katero mislim, da bi mi lahko pomagala.« Vettel ne meče puške v koruzo.»Nič se ni spremenilo, ostajamo pri prvotnem načrtu. Ne bomo se vdali. Stvar je zelo preprosta. Znašli smo se v zaostanku, ki ga moramo začeti zmanjševati, da bomo ostali v igri. To lahko storimo le, če bomo spredaj, po možnosti pred vsemi. Dali bomo vse od sebe in trdno verjamem, da imamo možnosti,« ostaja neomajen Vettel, ki je v domači Monzi in nazadnje v Singapurju kot favorit doživel dva velika poraza.Sploh za prvega je bil kriv sam, saj se je že v prvem zavoju po trku zavrtel. Nemec bo v prihodnji sezoni dobil novega moštvenega kolega.bo zamenjal mladi Monačan. Potezo nekateri vidijo kot znamenje, da v Maranellu niso več prepričani, da jim bo Vettel prinesel izmuzljivi naslov, na katerega čakajo že enajst let (Räikkönen 2007).Vettel morda tega ne vidi tako, čuti pa vse večji pritisk. »Seveda ga čutim, toda v prvi vrsti si ga nalagam sam. Z njim se ne obremenjujem. V prostem času skoraj ne berem člankov o formuli 1, bolj me zanima nogomet (je velik navijač Bayerna, op. p.). Ne pustim, da mi kritike pridejo do živega. Držim se načela, da nikdar nisi tako dober in nikdar tako slab, kot ljudje govorijo.«