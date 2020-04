Veseli se težav, samo da bodo dirkali

Če letos ne bo Toura, kolesarstvo ne bo preživelo. To je mantra, ki se je utrdila v mesecu, odkar je svet v primežu novega koronavirusa. Držalo se je je tudi vodstvo Svetovne kolesarske zveze (UCI), ki je pri reševanju preostanka sezone prirediteljem francoske pentlje dalo bianco menico, na želje drugih pa se požvižgalo.



Slovenci smo, čeprav imamo tačas številko ena na lestvici UCI Primoža Rogliča in enega najbolj nadarjenih kolesarjev na svetu Tadeja Pogačarja, v tej zgodbi le opazovalci. »Vsi sklepajo, da bo Tour rešil sezono in kolesarstvo. Sezone ne bo povsem rešil, v kolesarstvu bo pomagal preživeti le največjim ekipam. Tour bo marsikomu skočil v zelje. Naj bo tako, Toura se vsi veselimo, je pa slabo za kolesarstvo, da se govori, da brez Toura ni kolesarstva. Bolj realno je, da brez kolesarjev ni Toura,« je povedal Gorazd Štangelj, športni direktor pri ekipi Bahrain McLaren.

Reševanje poklica

»Najbolj pomembno je, da se začne dirkati in da bomo imeli še kaj od letošnje sezone,« pa je začel slovenski selektor Andrej Hauptman, ki je v svetovno serijo vpet kot športni direktor ekipe UAE, katere barve branita tudi Tadej Pogačar in Jan Polanc. »Pri UAE niso najavili posebnih ukrepov, vseskozi smo v stikih s kolesarji. Trudimo se, da bi bil pritisk nanje čim manjši. O tem, kaj bo v prihodnosti s kolesarstvom, ne razmišljam, gledam pozitivno. Čakam, da bo ta kriza mimo, da bomo vsi zdravi. Nato bomo reševali naš poklic. Zelo pomembno je, da bi bila na sporedu Tour in svetovno prvenstvo. Če tega ne bo, ne bo konec kolesarstva. Vprašanje je, v kakšni obliki bo preživelo. Šport na splošno bo obstal, vendar ne brez sprememb,« je dejal Hauptman, ki noče razmišljati o tem, da letos ne bi bilo več dirk.



»Ne vem, zakaj bi se pripravljali na najbolj črn scenarij. Če bo res tako črn, bomo tako ali tako vsi ostali doma. Raje razmišljam o težavah, kako bomo razporedili moči kolesarjev ob tako natrpanem koledarju, ki se obeta jeseni. Ter tudi, kako bomo dobili vse najboljše kolesarje za reprezentančna tekmovanja. Evropsko prvenstvo naj bi bilo na sporedu en teden po SP. Z ničle se bomo morali začeti pogovarjati, za EP je bilo že doslej težko dobiti najboljšo zasedbo, zdaj bo najbrž še težje, ker nam bodo ekipe še težje odstopile kolesarje. Vendar se veselim teh težav, samo da bomo dirkali,« je dodal Hempi.