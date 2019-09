Vampirji niso pokvarili dobrega vzdušja

HARROGATE – Primož Roglič je znan po tem, da se iz vsake izkušnje nekaj nauči ter da se, če zmaga ali izgubi, ne ozira pretirano nazaj, temveč naprej. Enako je bilo po vožnji na kronometer na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru, v kateri je veljal za enega od favoritov, končal pa je na 12. mestu. Po njem je že razmišljal, da bi izpustil nedeljsko cestno dirko, vendar se je na veselje selektorja Andreja Hauptmana in drugih članov slovenske reprezentance že naslednji dan Rogli na kolesu vrnil nasmeh na usta. Po peturnem treningu, ki ga je opravil skupaj z Janom Tratnikom, je potrdil, da bo za 285 km dolg vrhunec prvenstva nared. Hauptman ni dvomil »Zame ni bilo dvoma o njegovem nastopu. V stanju, v kakršnem je bil v sredo, morda ni bil konkurenčen povsem za vrh na tako dolgi in zahtevni vožnji na kronometer, cestna dirka pa je povsem drugačna zgodba,« je o Rogličevi odločitvi povedal Hauptman, ki bi moral v primeru Zasavčeve odpovedi že drugič pogledovati proti rezervni rešitvi, potem ko je zaradi posledic padca v 14. etapi Vuelte ostal brez enega od vročih adutov Luke Mezgeca. »Roglič bo pomemben člen naše reprezentance na cestni dirki, brez njega bi se precej težje potegovali za vrhunsko uvrstitev. Kakšna bo njegova vloga? Načeloma so trasa in razmere na njej najbolj pisane na kožo Mateju Mohoriču, vendar bomo videli, kako se bo dirka odvijala. Na enodnevnih dirkah se lahko vedno vse obrne na glavo,« je Hauptman še povedal o nedeljskem načrtu, v katerega spada tudi Rogličeva obljuba izpred leta dni. Ko je zanj na lanskem SP v Innsbrucku delala celotna slovenska reprezentanca (nastop se mu je ponesrečil zaradi padca), je dejal, da bo v Yorkshiru Mohoriču vrnil uslugo. Ta se je sicer skupaj z Luko Pibernikom, Grego Boletom, Davidom Perom in Janom Polancem včeraj popoldne pridružil slovenski reprezentanci v hotelu Britannia streljaj od letališča v Leedsu. Tako je zamudil jutranji obisk dopinških kontrolorjev Mednarodne kolesarske zveze (UCI), ki so se osredotočili le na ta čas najbolj vroča slovenska kolesarja. Po zajtrku so »vampirji«, kot kontrolorje ljubkovalno kličejo kolesarji, testirali Rogliča in Tadeja Pogačarja. Tadej na trening z Urško To ni pokvarilo dobrega vzdušja v slovenski vrsti, tovrstni obiski so pač del kolesarskega vsakdana, za Pogačarja je bila to že druga kontrola v Yorkshiru. Prvo je moral opraviti po uvodnem nastopu v mešani ekipni vožnji na čas. Da je mladi as iz Komende na Otoku še nekoliko boljše volje, je poskrbel tudi selektor ženske reprezentance Gorazd Penko, ki je naknadno v reprezentanco za sobotno žensko cestno dirko vpoklical njegovo srčno izbranko Urško Žigart. Ta je v tričlanski zasedbi (še Eugenia Bujak in Urša Pintar) nadomestila Urško Bravec, ki ji bolj hribovita trasa, kot so predvidevali v slovenski vrsti, ne ustreza najbolj. Včeraj jo je Žigartova spoznala v spremstvu svojega Tadeja, ki je že v minulih dneh opravil najdaljši in najtežji trening, in ji je tokrat rezal zrak. Za konec tedna pa bosta morala vendar vsak na svoj konec, 23-letno Urško na damski dirki v soboto čaka 149 kilometrov, 21-letnega Tadeja dan pozneje kar 285 napornih kilometrov po angleškem podeželju.

Miha Hočevar