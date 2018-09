Valverde svetovni prvak, Roglič ostal brez boja za vrh

INNSBRUCK – Španec Alejandro Valverde je novi svetovni prvak v cestni dirki. Na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku je v ciljnem sprintu 258 km dolge preizkušnje premagal Francoza Romaina Bardeta, Kanadčana Michaela Woodsa in NIzozemca Toma Dumoulina.



V uvodnih 60 kilometrih, ko so ubežniki pred glavnino imeli že skoraj 20 minut prednosti, je bil slovenski osmerec ves čas v ospredju, na prvem vzponu sta se na čelo postavila Grega Bole in Jan Tratnik, ki sta pomagala pri narekovanju ritma tudi v uvodnih krogih. Matej Mohorič pa je ves čas spremljal kapetana Primoža Rogliča, toda ta je bil tudi edini Slovenec s končno uvrstitvijo (37.). »Padel sem. Na koncu je celotna ekipa dala svoj maksimum. Boril sem se do konca. Potrošil sem preveč moči z lovljenjem. Muka mi je bila priti čez zadnji klanec. /.../ Hvala vsem fantom in navijačem, res je bilo lepo videti toliko Slovencev in slovenskih zastav,« je današnjo dirko opisal Roglič.