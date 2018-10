V senci Gorice, Mure in Roka Kronavetra

Trenerju otežijo delo

Le v Kranju v nedeljo

Pari 12. kroga: Krško - Rudar (glavni sodnik Nejc Kajtazovič; danes ob 17.30), Domžale - Mura (Alen Borošak; jutri ob 14.45), Maribor - Aluminij (Mitja Žganec; jutri ob 17.00), Celje - Olimpija (Bojan Mertik; jutri ob 20.15), Triglav - Gorica (Darjan Kovačič; v nedeljo ob 15.30).

LJUBLJANA – V Krškem domačini in Velenjčani odpirajo 12. krog državnega nogometnega prvenstva, ekipi sta na začelju razpredelnice, Krško deseto, Velenje z dvema točkama boljšo bero pa deveto.»Po vsej verjetnosti se bodo oboji še dvignili. Krčani se verjetno prestrašijo, manjka jim izkušenj, Velenje pa velja za stabilnega prvoligaša. Bomo videli, kaj bo z njima. Moramo se zavedati, da se lahko v pičlih dveh krogih vse spremeni,« se na položaj v Prvi ligi Telekom Slovenije ozira nekdanji reprezentant, ki pozorno spremlja tekmovanje na slovenskih klubskih zelenicah.Že jutri bosta na delu vodilna tekmeca Maribor in Olimpija. V Ljudski vrt prihaja Aluminij, Olimpija gostuje v Celju. »Aluminij se dobro drži!« opozarja Galič in dodaja: »Pričakoval sem, da se bo Maribor še bolj odlepil, ker je Olimpija precej nestabilna. Po dvojni domači kroni so zamenjali trenerja in igralce. To sem videl prvič. Če bi zadržali zasedbo in trenerja, bi danes morda igrali v skupinskem delu evropske lige. Saj tudi danes igrajo lepo, a rezultat ne pride čez noč. Obstaja tudi karma, ki ti ne dovoli nekaj več. Ljubljančani so imeli nekaj priložnosti, da se približajo Mariboru, a ni šlo,« opozarja Galič, ki pomete tudi pred vijoličastim pragom.»Vajeni smo bili, da se klub uvrsti v evropsko tekmovanje. Ni ga bilo, v prvenstvu pa Maribor vodi. Doživel je prvi poraz, a klub deluje normalno, nekih pretresov ni. Ne vemo pa, ali drži podatek o sporu medin,« sedotakne vijoličaste družine, pogled pa usmeri tudi proti zahodu k tretjeuvrščeni Gorici.»Gorica je med vsemi najbolj pozitivno presenečenje. Vidi se, da imajo urejene razmere in da gre za dobro sodelovanje med klubsko šolo in prvo ekipo. Vedno nekaj naredijo, predvsem pa dajejo možnost svojim mladim igralcem. Po porazu proti Mariboru nisem pričakoval takšnega odgovora Gorice,« Marinko Galič hvali varovance trenerja. Precej slabšo oceno si po Galičevem mnenju zasluži ekipa trenerja»Domžalčani so največje negativno presenečenje. Vsako sezono imajo tako nedefinirane cilje. Veseli so, ko pridejo med prve tri in potem v kvalifikacije za evropsko tekmovanje. To pa je tudi vse. Praviloma potem prodajo dva ali tri igralce ter tako otežijo delo trenerju, ki mora vsakič znova postavljati ekipo,« je tudi Gala presenečen, da so Domžalčani po enajstih igralnih dneh že pri petih porazih. Jutri bo priložnost za popravo plena, na gostovanje prihaja Mura. »dela dobro, ekipa pa je imela krizo rezultatov. Zdaj se jim je vse povrnilo na tekmi proti Mariboru,« Galič hvali svoj nekdanji klub.»Slovenska liga je idealna za razvoj mladih igralcev, vse več zastopnikov nogometašev spremlja naše tekme. Ne smemo podcenjevati PLTS. Očitno se tu nekaj dogaja in dela: dokazi za to so vratar Atletica, debitant v ligi prvakovin predsednik Evropske nogometne zveze Uefa,« še opomni Marinko Galič, ki meni, da je prvo ime tekmovanja v Sloveniji še vedno univerzalni