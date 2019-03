V Parizu sedmi derbi za Skomino

REUTERS Damir Skomina bo vodil četrto tekmo lige prvakov v sezoni. FOTO: Reuters

LJUBLJANA – S spektakloma v Parizu in Portu bo Uefa nocoj spravila pod streho osmino finala lige prvakov. Med številnimi zvezdniškimi nogometaši bo aktiven tudi najboljši slovenski sodnik. Izkušeni koprski sodnik je dobil odgovorno nalogo, potem ko so mu zaupali vodenje povratne tekme v Parizu.Na Parku princev se bosta merila PSG in Manchester United, Parižani bodo branili prednost z 2:0. Francozi imajo na videz neulovljivo zalogo, dejansko še noben klub v 64-letni zgodovini lige prvakov ni izpadel, potem ko je dobil prvo tekmo v gosteh z izidom 2:0. Statistika resda ne zanima Angležev, ki bodo poskušali narediti vse za morebiten epski zasuk. V praksi to pomeni izjemno intenzivno tekmo, polno ostrih posredovanj, v kateri bi imel lahko največ dela prav Skomina.PSG bo krenil nads francoskim čudežnim dečkom v konici napada,pa bo imel ob sebi še najmanj tri ofenzivne igralce, kakršni soininsta pač poškodovana.Enako ofenzivni in v podobni postavitvi – bodisi 4-2-3-1 bodisi 4-4-2 – bodo igrali gostje iz Manchestra, glavna aduta za senzacijo pa bostain. Najboljši slovenski nogometni sodnik bo vodil četrto tekmo lige prvakov v sezoni; po dvobojih Hoffenheim : Manchester City (1:2), Liverpool : Napoli (1:0) in prvi tekmi osmine finala Ajax : Real Madrid (1:2) bo torej dobil novo veliko priložnost v Parizu.Nepremičninski agent, ki bo avgusta letos dopolnil 43 let, je sicer v tej evropski sezoni vodil tudi tekmo evropske lige med Sportingom in Arsenalom, dvoboj zadnjega kola kvalifikacij za ligo prvakov med kijevskim Dinamom in Ajaxom ter tekmo lige narodov med Poljsko in Italijo. V Parizu bo torej sprejel svoj sedmi evropski izziv v tej sezoni. V drugi tekmi večera bo Roma v Portu branila prednost 2:1.