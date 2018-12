V nuklearnem mestu našli pravo energijo

Francoski vezist Marco da Silva je v dresu Krškega v 17 tekmah dosegel štiri gole. FOTO: nkkrsko.com

Ključni igralec Da Silva

LJUBLJANA – V mestu z jedrsko elektrarno to jesen niso premogli dovolj energije in še česa, da bi se izognili zadnjemu mestu na lestvici slovenskih nogometnih prvoligašev. Krško je doseglo daleč najmanj golov (14) v devetnajstih krogih prvega dela državnega prvenstva, res pa je tudi, da je na visokem tretjem mestu po trdnosti obrambe, saj je prejelo 28 zadetkov; bolj poredko so se tresle le mreže Maribora (16) in Mure (25). V taboru zeleno-belih niso zadovoljni z izplenom.»Pričakovali smo precej več, sploh glede na imena v naši ekipi. Cilj je bil uvrstitev do petega mesta, izšlo pa se je precej drugače. Kot predsednik prevzemam odgovornost za takšne rezultate pred vsemi drugimi. Na številnih tekmah so odločale malenkosti v našo škodo. Ključna je bila izguba točk z našimi neposrednimi tekmeci v boju za obstanek. Od 14. do 16. kroga smo, denimo, računali na osvojitev devetih točk. Doma smo premagali Muro, potem pa izgubili v Kranju, kjer smo proti Triglavu vodili z 2:0, in še doma z Aluminijem,« je poudaril predsednik prvoligaša iz Posavja, ki je po 16. krogu odslovil trenerja»Ni bilo več prave energije v slačilnici, vez med igralci in trenerjem se je prekinila. Slabi rezultati so se kar vrstili, doletel nas je domino efekt,« je pojasnil prvi mož Krčanov.Vodenje moštva je prevzel pomočnikob asistenci svetovalca, izkušenega hrvaškega strokovnjaka. »Menim, da se je šok terapija z menjavo trenerja izkazala za pozitivno. Ekipa je lažje zadihala, ozračje se je spremenilo, v štirih tednih je bil dosežen določen napredek. Sicer smo izgubili v Mariboru, doma premagali Gorico, v Domžalah pa bi si po prikazanem zaslužili točko.Đuričić je prispeval bogate izkušnje, znanje in mirnost. Stavi na delo, delo in še enkrat delo. Našli smo stvari, na katerih lahko gradimo za prihodnost,« je prepričan Omerzu, ki ne išče novega trenerja za vsako ceno. Ni izključena možnost, da bi delo nadaljeval kar tandem Karanović-Đuričić.Ob lovu na točke je administracija na stadionu Matije Gubca polno zaposlena tudi z iskanjem sponzorjev. »Nismo še v položaju, da bi lahko imeli stabilno finančno stanje za vso sezono. Razmere so zahtevne, tako je bilo že ob mojem prihodu na čelo kluba. Vsake pol leta se moramo prilagajati, zategniti pas. Tudi zdaj je tako. Zato bomo nekaterim igralcem prisiljeni znižati plače, upam, da se bodo odzvali z razumevanjem.Spodbudno je, da držimo priključek z ekipami, ki so na lestvici pred nami. Vrstni red se lahko hitro obrne. V prihodnje želimo uveljaviti še več mladih fantov iz domače nogometne šole,« napoveduje Omerzu po obdobju, ko so se najobetavnejši mladci () pod Šćulčevim vodstvom pogosto znašli na klopi za rezervne igralce. »Naš ključni igralec je 26-letni, okrog njega se vse vrti. Upam, da ga bomo zadržali v naših vrstah, čeprav močno izstopa. Naredili bomo vse, da zadržimo jedro ekipe, uredimo denarne razmere in ohranimo prvoligaški status,« obljublja Omerzu.Sicer so Krško že zapustili branilcainter napadalcain. Krčane veseli, da bosta, kot kaže, ostala izkušena napadalcain