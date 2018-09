V Nemčiji se obeta nogometna pravljica 2024

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je razkril, kdo bo gostitelj eura 2024.

Ronaldu zgolj tekma prepovedi

Zvezdnik Juventusa Cristiano Ronaldo ne bo smel igrati na naslednji tekmi lige prvakov proti Young Boys iz Berna. Že na premieri sezone v tem tekmovanju si je v Valencii prislužil rdeč karton. Obenem se je izvršni odbor Uefe odločil, da bodo od avgusta 2019 na tekmah lige prvakov uvedli tehnologijo VAR za ogled spornih dogodkov.

NYON – Ugibanja ni več, evropsko prvenstvo v nogometu 2024 bo v Nemčiji. "Imeli smo dve zelo močni kanidaturi, žal lahko zmaga le ena. Sleherna demokratična odločitev pa je pravilna," je prvi mož Evropske nogometne zvezenaznanil končno odločitev.Nemčija bo gostila največje evropsko nogometno tekmovanje prvič po letu 1988. A prvenstva, ki so ga imeli Nemci pred tremi desetletji, v spominu pa ostaja po imenitnih golihinna poti nizozemske reprezentance k naslovu najboljše, niso omenjali tako pogosto kot svoje zadnje "poletne pravljice".Tako so namreč vzhičeno poimenovali zadnji mundial na nemških tleh, poleti 2006, ki je po organiziranosti in odmevnosti prekašal podobna tekmovanja v preteklosti, gledalci pa so se zaradi izjemne logistike in ugodnih razdalj lažje premikali s prizorišča na prizorišče, kot je bilo to pozneje v Južni Afriki (2010), Braziliji (2014) in letos v Rusiji. Prav hitri in natančni vlaki so bili predstavljeni tudi v sklepnem predstavitvenem filmu, ki so ga uprizorili tik pred glasovanjem.Nekdanji asin, zdaj predsednik OK te kandidature, sicer pa kapetan svetovnih prvakov 2014, sta se sprehodila skozi bogato nogometno zgodovino svoje dežele, prikaz je bil atraktiven in za občinstvo v konferenčni dvorani sedeža UEFA v Nyon prav všečen. A podobno je bilo tudi nekaj minut pozneje, ko so si navzoči ogledali še turško predstavitev, katere rdeča nit je pripadla izjemni nogometni vznesenosti različnih rodov ljudstva ob meji Evrope z Azijo ter nato prikazu novih štadionov in tudi sodobne prometne infrastrukture. Toda slednje ni zadostovalo, da bi bila Turčija vendarle zmagovalka – tako je že četrtič zapored v glasovanju ostala praznih rok!Leta 2008 se je zmage veselilla skupna avstrijsko-švicarska kandidatura, štiri leta pozneje so imeli evropsko prvenstvo Ukrajinci in Poljaki, leta 2016 Francozi. Naslednje prvenstvo bo prav posebno, saj ga bodo igrali po vsej stari celini – Sloveniji bo najbližje v Münchnu in Budimpešti –, tako da pri tem niti ni bilo klasičmega boja različnih prirediteljev, a v tej naslednji zgodbi, za junij 2024, je tako Turčija doživela novi poraz.V Nemčiji po objavi končne odločitve ni bilo konca veselja, omenjeni Lahm je bil navdušen in obenem ponosen, da bo tokrat užival v novi pravljici, tako kot leta 2006, ko je še igral, selektorpa je tudi v turščini, ki se jo je naučil nekoč kot trener Fenerbahčeja in Adanaspora, pohvalil tekmece. "Rad bi povabil Turke na festival nogometa v Nemčijo. Ko sem si ogledal ta zadnji film, pa sem si mislil, da bi si tudi Turčija zaslužila to EP," so Löwa citirali na spletni strani Hurriyeta, največjega turškega časnika.