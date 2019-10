V dvoboju z Aluminijem so zadovoljni že z remijem

Zdrs, ki to ni

Pokalni četrtfinale s Koprom

Aluminij se je prebil tudi v četrtfinale tekmovanja za Pokal Slovenije, v katerem se bo najprej na domačem igrišču pomeril z drugoligašem Koprom, krvnikom Maribora v osmini finala. Preostali četrtfinalni pari so: Celje – Radomlje, Nafta – Rudar in Domžale – Mura. Prve tekme bodo na sporedu 16., povratne pa 30. oktobra.

Manjka golgeter

LJUBLJANA – Na prvoligaški razpredelnici je nadvse zanimiv pogled na razvrstitev najboljše peterice po dvanajstih krogih. Kdo bi si pred startom državnega prvenstva drznil napovedati, da bo v tem trenutku prvih pet klubov znotraj pičlih štirih točk in da bo med glavnimi tudi Aluminij iz Kidričevega.Rdeči iz šume so sicer v zadnji tekmi 12. kroga doma remizirali s Celjem (0:0) in tako sestopili z vrha lestvice, potem ko so se na njem izmenjavali z Olimpijo, zdaj pa je vrh prvič v sezoni zasedel Maribor. Aluminij je pod vodstvom hrvaškega stratega z avstrijskim potnim listommedtem zdrsnil na četrto mesto.Rdeči so doslej doživeli le dva poraza, oba v gosteh, proti Mariboru (pričakovano) in Triglavu (presenetljivo), štirikrat pa so igrali neodločeno. V oči najbolj pade trdna obramba, ki je v dvanajstih tekmah prejela zgolj šest golov, daleč najmanj med vsemi prvoligaši. V vratih sta se doslej enakovredno izmenjalain, trdni obrambni dvojec predstavljatain, ki pa je zaradi kartonov manjkal v obračunu s Celjem. Tako kot tudi adut v napadalni vrsti. Da je bila smola za Aluminij še večja, je moral že v 15. minuti zaradi poškodbe z igrišča kapetanKidričani imajo uigrano, homogeno moštvo, ob neprepustni obrambi pa jim vsekakor manjka izraziti golgeter, ki bi lahko prispeval dodatek k doslej doseženim 14 zadetkom, kar jih uvršča med najmanj učinkovite zasedbe (Triglav 14, Tabor 13, Rudar 12 doseženih golov). Še kako se pozna, da je po štirih odigranih tekmah v tej sezoni odšel. Na petih tekmah je zabil štiri gole in si priigral vabilo v drugo nemško ligo k Dynamu iz Dresdna, s čimer so Kidričani zaslužili 400.000 evrov.Zdaj iščejo novo odkritje v napadu, pred dobrim tednom se jim je pridružil 19-letni, mladenič s pisanim življenjepisom, ki se je razvijal v glavnem na Hrvaškem. Nazadnje je bil član zagrebškega Dinama, nastopal pa je za reprezentančni selekciji do 15 in do 17 let. Videli bomo, kakšen je lahko njegov doseg na slovenski članski sceni, medtem pa Grubor pri tresenju mrež v glavnem stavi na(4 goli) in Vrbanca (3).