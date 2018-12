Umrl nekdanji mož legendarne slovenske pesnice

LJUBLJANA – V 89. letu starosti je umrl nekdanji košarkar AŠK Olimpija Bogdan Müller Panta, poroča današnje Delo v tiskani izdaji. Dres ljubljanskega kluba je nosil med letoma 1952 in 1966. Leta 1954 je postal drugi Slovenec, ki je zaigral na svetovnem prvenstvu kot član jugoslovanske reprezentance. Zadnje slovo bo v ponedeljek, 24. decembra, so navedli na spletni strani kosarka.si.



Müller je bil sprva atlet, metal je disk in suval kroglo, na gimnaziji pa je po zaslugi profesorja Miloša Kosca spoznal košarko. V karieri je igral za dva kluba: Železničar Ljubljana (sprva tudi Triglav) in AŠK Olimpija. Bil je hiter in okreten, meril je 198 centimetrov, vešče pa je uporabljal met horog. Poročen z legendarno pesnico Leta 1954 je dobil poziv za igranje na drugem svetovnem prvenstvu v Braziliji. Tako je postal drugi Slovenec, ki je za državno vrsto zaigral na svetovnem prvenstvu, prvi je bil Mirko Amon. Prvenstvo so Jugoslovani končali na 11. mestu med 12 ekipami.



Po Amonu in Borisu Kristančiču je bil tretji Slovenec, ki si je nadel dres z jugoslovanskim grbom, poroča kosarka.si. S košarkarji AŠK Olimpija je bil štirikrat prvak Jugoslavije, in sicer v letih 1959, 1961, 1962 in 1966. Med igranjem košarke je uspešno sklenil študij geodezije. Poročen je bil dvakrat, z Elzo Budau in Boženo Plevnik.