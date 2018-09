Ubijalski start hokejskih zmajev

LJUBLJANA – Novo sezono v alpski hokejski ligi bodo odprli tudi v Podmežakli, kjer bodo Sij Acroni Jesenice ob 18. uri gostile Cortino. Železarji imajo precej spremenjeno ekipo, saj je lansko zasedbo zapustilo sedem nosilcev igre. »Naša pričakovanja so podobna kot v lanski sezoni, čeprav se bo letos še težje uvrstiti v končnico. Glede naše ekipe lahko rečem, da še nismo našli ustreznih zamenjav za vse igralce, ki so odšli. Fizično smo dobro pripravljeni, v taktičnem smislu moramo še napredovati, čeprav se bo poznala odsotnost sedmih nosilcev igre,« je dejal trener Jeseničanov Gaber Glavič, ki je v pripravljalnem obdobju spremljal slabšo učinkovitost svojih napadalcev, toda še več skrbi ima v obrambi. »Že štiri mesece poskušam pripeljati dva branilca, toda ob našem proračunu je težko dobiti primerno kakovost. Trije branilci, ki so odšli, so bili lani med glavnimi igralci, zamenjav zanje še nismo našli,« je priznal Glavič in odločno ocenil: »Alpska liga je kakovostno primerljiva z nižjim ali srednjim razredom lige EBEL. Gledalci bodo gledali dober hokej, zato jih vabim v dvorane.«



Tudi SŽ Olimpija gre v novo sezono z enakim proračunom kot lani, trener Jure Vnuk ima na voljo same domače fante, a se je zasedba kakovostno dvignila od prejšnje sezone. Vnuk je z zmaji opravil prve celotne priprave, potem ko je moštvo prevzel januarja, torej sredi sezone. Ljubljančani so v pripravljalnem obdobju dvakrat premagali Jeseničane, tudi v finalu pokala. »Že pred osvojeno lovoriko smo imeli fenomenalno ozračje v ekipi, v zadnjem tednu pa igralci na treningih kar letijo po ledu. To si lahko vsak trener samo želi, to bomo poskušali ohraniti kar najdlje,« pravi Vnuk, a opozarja: »Na začetku nas čaka kar nehvaležen urnik. Danes in jutri igramo v gosteh, potem pa prihodnji konec tedna dan pred domačo tekmo z Milanom spet gostujemo. Vrnili se bomo ob štirih zjutraj in isti dan odigrali dvoboj z Milančani. Moramo se pač prilagoditi in iztržiti kar največ.« SŽ Olimpija danes ob 20. uri gostuje pri Fassi, jutri ob 18. uri pa pri Pustertalu. V soboto, 22. septembra, bodo zmaji gostovali v Val Gardeni, manj kot 24 ur pozneje se bodo prvič v tej sezoni predstavili na tivolskem ledu.