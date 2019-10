Turbulentni časi zlate begunke

DOHA – Svetovno atletsko prvenstvo se je sinoči v Dohi tradicionalno končalo s štafetnima preizkušnjama na 4 x 400 metrov, tradicionalno je tudi, da so bile ZDA najuspešnejša država, za manj tradicionalen dosežek pa je poskrbela Sifan Hassan.



Prva v atletskem svetu (torej ženska ali moški) je na velikem tekmovanju – OI ali SP – dosegla zlati dvojček na 10.000 in 1500 metrov, potem ko je v soboto z rekordom prvenstev (3:51,95) slavila na krajši razdalji. Dosežek je toliko bolj poseben, ker ga je dosegla v turbulentnih časih, ko je njenega trenerja Alberta Salazarja zaradi zlorabe dopinga doletela štiriletna prepoved delovanja v atletiki.



Sifan Hassan, ki je rodno Etiopijo kot 15-letna begunka zapustila leta 2008 in zatočišče našla na Nizozemskem, je drugi dan SP v Katarju zanesljivo slavila v teku na 10.000 in tedaj še lahko svoj največji uspeh proslavila dosežku primerno. A le tri dni zatem je sledil velik šok. Njenega trenerja Salazarja je namreč ameriška protidopinška agencija suspendirala, potem ko je med štiriletno preiskavo ugotovila številne dopinške kršitve. Ocenila je celo, da je Salazar, ki so mu na SP takoj odvzeli akreditacijo, eksperimentiral na športnikih, jih imel za poskusne zajčke.



Velik vihar se je tako razbesnel tudi okoli Hassanove, saj gre ta čas za eno najbolj znanih Salazarjevih varovank v njegovem projektu Oregon, ki ima še vedno močno podporo opremljevalca Nike. Atletinja je bila v hipu najbolj zaželena v mešani coni za druženje z novinarji, vendar je imela vedno ob sebi nekoga iz nizozemske ekipe, ki je zavračal vsakršno možnost komunikacije, v Dohi je nad njenim procesom treninga takoj začel bdeti reprezentančni trener Charles van Commenee.



»Šokirana sem nad tem, kar se je zgodilo, so pa bile te raziskave opravljene, preden sem leta 2016 postala članica Salazarjeve ekipe, zato s tem nisem povezana. Ko sem se pridružila, sem vedela, da potekajo preiskave in imam povsem čisto vest. Nikdar nisem imela občutka, da so v skupini kakršne koli nepravilnosti. Vedno sem bila čista in si tudi vedno želim ostati čista,« je v prvem odzivu za javnost zapisala Hassanova.

Besna Nizozemka

Glede na to, da se je Salazarju pridružila, ko so bile govorice o dopingu že kar vsakdanje, je seveda morala vzeti v zakup, da bo oblak suma padel tudi nanjo, če bo trenirala pod njegovim vodstvom. Kljub temu na vse, kar se je dogajalo v Dohi, ni bila pripravljena, se je pa vseeno odlično soočila s pritiski in v soboto osvojila še drugo zlato kolajno, tekla šesti čas v zgodovini (gre tudi za evropski rekord) in postala edina nastopajoča na tem SP z dvema naslovoma v dveh posamičnih disciplinah.



»Za menoj je zelo težaven teden. Zaradi vsega skupaj sem besna,« je bil prvi odziv po izjemni zmagi Hassanove, ki je morala po pravilih takoj po suspenzu prekiniti vse stike s Salazarjem.



»Če želijo, me lahko testirajo vsak dan posebej. Verjamem v čisti šport in verjamem v projekt Oregon. Alberto je garač, in to vem o njem. Vrhunska atletinja sem od leta 2014, osvajala sem kolajne na dvoranskih prvenstvih, zmagovala na mitingih diamantne lige, moji rezultati so zelo stanovitni. Res sem jezna, čista sem vse življenje in trdo delam za svoje rezultate,« je bila na novinarski konferenci čustvena Nizozemka, ki je tako z dogajanjem na stezi in zunaj nje poskrbela za najbolj odmevno zgodbo prvenstva.