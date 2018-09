Toni bo vihtel zastavo, nato pa dirkal po morju

Kajtanje (angleško kitesurfing ali kiteboarding) je vodni šport, ki je podoben jadranju na deski, vendar se tu uporablja manjša in drugače oblikovana deska, namesto velikega jadra pa tekmovalec uporablja zmaj oziroma kajt. Tekmovalec s specifično tehniko deskanja izkorišča moč vetra.

Oče-sin, trener-tekmovalec

Toni jabolko ni padlo daleč od Rajka drevesa.

Samo želja ni dovolj

Kot smučarski kros



Toni Vodišek bo v Buenos Airesu tekmoval v disciplini twin tip, ki je podobna smučarskemu krosu. Po tekmovalnem polju se skupaj požene po šest tekmovalcev, prvi trije napredujejo, trije izpadejo. Spremljate ga lahko na njegovi uradni spletni strani tonivodisek.com in profilu na instagramu.

Umirjenost s potapljanjem

Koper – Slovenska reprezentanca na olimpijskih igrah za mlade ima izjemno izvidnico. Na prizorišče tekmovanja v Buenos Airesu, kjer bodo mladi športniki z vsega sveta predstavili svojo nadarjenost od 6. do 18. oktobra, je zastavonoša slovenske zasedbeodpotoval že v petek.Osemnajstletni Koprčan velja za enega največjih svetovnih talentov v kajtanju, v zadnjih letih vse bolj popularnem športu. Toni spada med 12 najboljših tekmovalcev na svetu v svoji starostni kategoriji, konkurenci na YOG 2018 (Youth Olympic Games) pa je poslal jasno sporočilo z zmago v evropskih kvalifikacijah spomladi v Maroku pa tudi z naslovom evropskega podprvaka v Riminiju. Zaradi uspehov, pozitivnega značaja ter marljivosti v športu in šoli bo zastavonoša slovenske ekipe na odprtju iger.Toni je stopil po očetovih sledeh, saj je bil, danes tudi znani koprski hotelir, eden izmed začetnikov v tekmovalnem srfanju pri nas, na prelomu tisočletja pa se je zapisal svežemu kajtanju. "Kot otrok sem veliko potoval z očetom po svetu, saj je bil jadralec in pozneje začetnik kajtanja pri nas. Ta šport me je prevzel, ker je v primerjavi z jadranjem precej bolj adrenalinski, je bolj zabaven, veliko in hitro se dogaja. Tega takrat na jadrnici razreda optimist nisem doživel, zato sem zamenjal šport," je športno usmeritev predstavil zgovorni mladenič, ki je od sredine poletja bogatejši še za vozniški izpit.V sproščenem pogovoru smo se dotaknili tudi kompleksnega odnosa oče-sin, trener-tekmovalec, mentor-učenec hkrati. Rajko je namreč Tonijev trener, zaupnik, menedžer, serviser, organizator potovanj, tudi kuhar, medtem ko mamabdi nad financami. "Najin odnos sva v športu nadgradila, ne gre več samo za samo odnos med očetom in sinom. Zelo dobro se poznava, si zaupava in se odkrito pogovarjava," pojasni Toni, ki je izobraževanje učinkovito prilagodil športnemu udejstvovanju. "Zaradi pogostih potovanj sem bil v 1. in 2. letniku srednje ekonomske šole pri pouku prisoten 40 do 50 odstotkov časa, zato sem se odločil za šolanje prek spleta. To mi precej bolj ustreza, zdaj opravljam četrti letnik ekonomske šole."Pridejo trenutki, ko v športu ne gre, ko se odnosi zaostrijo. Oče Rajko razloži: "Zelo podobna sva si po značaju. Sva eksplozivna, na hitro se spreva, vendar se čez pet minut objameva in greva naprej. Ne kuhava zamer, hitro se usmeriva naprej." Upoštevati mora tudi sinovo najstniško obdobje."Ne moreš mu ukrasti mladosti. Če z glavo ni pri stvari, je bolje, da ne trenira. Bolje je, da je v družbi prijateljev, da počne nekaj, kar ga v tistem trenutku veseli," zdravo razmišlja Vodišek senior. Ko Toniju ne gre, se zapre v sobo in se znese nad računalnikom. No, samo verbalno. "Igram igrice in kričim, dam jezo iz sebe. Ljudi okrog sebe nočem obremenjevati s svojo slabo voljo. Med njimi sem pozitiven," zrelo razkrije Toni, ki ima na olimpijskih igrah mladih v Argentini visoke ambicije: "Vse bom dal od sebe, da pridem na vrh. Želja je ogromna, toda samo z njo ne prideš daleč, saj jo imajo vsi tekmeci. Zato se moram zelo potruditi, da bom na tekmi pravi."Pri fizičnih pripravah Toniju in Rajku pomaga nekdanji atlet, v ekipi je tudi nekdanja jadralka in maserka. V finišu priprav za olimpijske igre je Toni vadil z reprezentanco Italije v Cagliariju, teden dni je bil na Kitajskem, kjer je v močni konkurenci še testiral opremo. Pri zahodnih sosedih je z njim vadila dve leti mlajša sestra, ki sicer izhaja iz gimnastike, zdaj tudi kajta, a ni tako tekmovalna kot brat. Rajko je še razkril, da pri vodenju sina uporablja znanje in izkušnje znanih trenerjev iz drugih športov."Veliko tega se da razbrati iz časopisnih člankov. Zato rad preberem ali poslušam mnenja trenerja judoistovpa tudi, ki je bil glavni trener skakalcev. Tudi med vrsticami se da marsikaj razbrati. Če hočeš priti na vrh, moraš delati na podrobnostih. Pomembni sta koncentracija in umirjenost na tekmah. Zaradi tega se Toni potaplja, kar mu zelo koristi. Delamo za njegovo mentalno pripravljenost, da lahko osredotočeno in sproščeno tekmuje, da misli ne bežijo stran," je še pojasnil Rajko Vodišek, zgovorni in simpatični Toni, ki veliko pozornosti nameni tudi ekologiji, sploh čistemu morju in obalam, kjer trenira in tekmuje, pa med drugim ob ponosnem očetu še pribije: "Hočem, da me ljudje vidijo kot Tonija Vodiška, ne kot sina Rajka Vodiška."