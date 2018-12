To so športniki leta: ste presenečni?

Najboljša ekipa leta Tina Mrak in Veronika Macarol ob Mirjam Potrbin in Janji Garnbret. FOTO: Leon Vidic/delo

Najboljša športnica 2018 je Janja Garnbret. FOTO: Leon Vidic/delo

Najboljše so razglasili nocoj v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na 51. podelitvi nagrad Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS). Ta poteka od leta 1968, ko sta bila najboljša telovadecin atletinja. Kolesarje po atletinji, motokrosistuinkot peti v nizu prejel nagrado za najbolj izstopajočo mlado športno osebnost leta. Dončić je v glasovanju za najboljšega posameznika prejel 260 glasov, drugi je bil kolesar(163), tretji pa biatlonec(116). Med posameznicami je Garnbretova z 276 glasovi prehitela judoistko(217) in teniško igralko(40).Jadralkiinsta prejeli 34 glasov in bili pred kanuistično reprezentancoin(25), tretja je bila slovenska reprezentanca v futsalu (16). Dončić je blestel že lani, ko je poleg nagrade za mlado osebnost leta v točkovanju za športnika leta končal na tretjem mestu med posamezniki. Letos je še naprej navduševal na košarkarskih parketih sveta. V dresu Reala je osvojil naslov evropskega prvaka in bil najuspešnejši igralec zaključnega turnirja, potem pa se je preselil v najmočnejšo ligo na svetu NBA ter v dresu Dallasa postal najboljši novinec začetka sezone NBA. Garnbretova je edina na svetu s tremi naslovi svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah, bila je tudi prva zmagovalka v novi panogi, olimpijski kombinaciji. V tem letu je ponovno prestavljala mejnike.Mrakovi in Macarolovi je uspelo tako rekoč vse, kar sta si zastavili, saj sta januarja zmagali na svetovnem pokalu v Miamiju, osvojili evropski naslov ter si po poškodbi in rehabilitaciji Macarolove na svetovnem prvenstvu priborili še olimpijsko vozovnico za Tokio 2020.Pogačar je bil ključni del slovenske reprezentance mlajših članov na poti do slavja v pokalu narodov in bil prvi na najprestižnejši etapni dirki v tej kategoriji Tour de l'Avenir, zmagal pa je tudi na Dirki miru.Nagrade so tokrat podelili legendarni slovenski trenerjiin. DŠNS je najboljše športnike sezone razglasil na tradicionalni prireditvi Športnik leta v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z neposrednim prenosom na TV Slovenija. Društvo je prireditev Športnik leta v samostojni Sloveniji pripravilo že osemindvajsetič, skupaj pa je to že 51. prireditev nepretrgano.Voditelja sta bilain igralka, režiser, scenograf pa. Glasbene točke so prispevali BQL inter . S posebnimi točkami so dogajanje popestrili člani različnih generacij ŠD Sokol Bežigrad in skupina Dunking Devils. Za glasbeno spremljavo so ves čas skrbele Kozmične vrane, vrhunski glasbeniki v sestavi(saksofon),(bobni),(bas kitara) in(kitara).