Tivoli, izvoli novo hokejsko klasiko

LJUBLJANA – Vsakič ko napoči čas za ljubljansko-jeseniški derbi v hokeju na ledu, je srčni utrip vseh navzočih, pod žarometi na ploskvi, ob njej na klopi ali višje na tribunah drugačen kot na običajnih hokejskih tekmah na Slovenskem. In tako bo tudi danes ob 17.30 v dvorani Tivoli, kjer si pri domači SŽ Olimpiji obetajo rekorden obisk sezone, pri Sij Acroni Jesenicah pa sanjajo o slavju sredi Ljubljane. »Težko si je predstavljati lepše napovedi derbija, kot sta zmagi obeh slovenskih moštev v alpski ligi proti tekmecem iz Avstrije in Italije,« se je legendarni kapetan risov Tomaž Razingar ozrl k prihajajočemu hokejskem prazniku. V Ljubljani velike tekmece pričakujejo na krilih štirih zmag v prav toliko dosedanjih predstavah sezone z železarji. Iz zornega kota boja za točke v alpski ligi sta zmaje navdihnila zlasti derbija v tem regionalnem tekmovanju; v prvo so pred dvema mesecema s suvereno predstavo sredi Podmežakle ter takrat z zmago s 4:0 že pripravili teren za predčasno trenersko slovo Gabra Glaviča s klopi državnih prvakov. Ta je nato prav na tivolskem ob eni od boljših predstav Jesenic dotlej v sezoni zadnjič vodil svoje moštvo, ki pa za ustvarjalnost in pristop ni bilo nagrajeno – zmage se je spet veselilo ljubljansko moštvo. A nato je v Podmežakli zapihal nov veter, moštvo zdaj kot trener poskuša vrniti na želene tirnice eden od udarnih ljubljencev tribun zadnjih dveh desetletij Marcel Rodman. Rodmanov prvi trenerski derbi Pri SŽ Olimpiji poskušajo odmisliti po dveh zmagah novi vzpon pri tekmecih, ozirajo se predvsem k svoji igri. »Ne zanimajo nas menjave pri drugih moštvih, naš cilj je predvsem dobra igra. Povrhu se bo zdaj vnel resen boj za točke v alpski ligi, zato bo sleherna zmaga v tem tekmovanju posebno pomembna,« se dobro zaveda Gal Koren, eden ob bolj izkušenih zmajev. Gre za zadnji derbi v koledarskem letu, naslednji bo šele 12. februarja prihodnje leto v Podmežakli. Navijači državnih prvakov nad sedanjim devetim mestom svojih ljubljencev ob polovici rednega tekmovanja v alpski ligi niso navdušeni (zmaji so ob tekmi manj s petimi točkami več 4.), hkrati pa verjamejo, da zadnji premiki z Rodmanovim prihodom razgrinjajo lepše čase. »Res zdaj ne razmišljam o prejšnjih derbijih v sezoni, ker me preprosto takrat ni bilo v klubu,« je v teh dneh večkrat ponovil novi trener železarjev. Temu je kot učencu jeseniške hokejske šole jasno, kako pomembna bi bila za klub in privržence današnja zmaga.