Timi Zajc v poletnem zanosu skočil na vrh

Slast zmage v poljski Visli je za skakalca iz Hramš več kot dobrodošla. FOTO: berkutschi

Skupna uvrstitev ni pomembna

VISLA –je zmagal na posamični tekmi smučarjev skakalcev za poletno veliko nagrado v poljski Visli. V zadnji zimi najboljši Slovenec je vodil že po prvi seriji, na koncu je zanesljivo premagal domačinain Rusaje bil deveti,deseti. Zajc je v prvi seriji skočil 133,5 metra, v drugi pa 128,5 metra, skupaj je zbral 277,9 točke. Kubacki je zbral 271,3 točke, Klimov pa 266,8.»Na tekmi sem naredil res dva dobra skoka, z obema sem bil zadovoljen, sploh prvi je bil dober. V drugi seriji nisem točno vedel, ali bo dovolj ali ne. Trenutna raven forme je visoka, a rezerve so še prisotne,« je dejal Timi Zajc. Dodal je, da je do zime še nekaj časa in do takrat bo to treba urediti. »Zadnji vikend sem vse skoke po metrih naredil zelo izenačene, kar pomeni, da sem še nadgradil stalnost. V tej smeri moram delati naprej, tako da bom na tekmah v prihodnje naredil po dva konstantna skoka,« je bil zadovoljen zmagovalec, ki odhaja na krajši dopust.Kubacki je s 131 metri imel daljavo druge serije, Klimov pa s 135 metri prve serije. Zajc je zmagal drugič v karieri med elito, prvi uspeh je vpisal v zadnji zimi na letalnici v Oberstdorfu. Bartol je bil po prvi seriji šesti, Prevc pa deseti. Prvi je tekmo končal s skokoma 132,5 in 123 metrov ter 253,9 točke, drugi pa s skokoma 128 in 122 metrov ter 252,6 točke.Brez finala sta ostalana 36. mestu inna 42. Dan pred posamično preizkušnjo so slovenski skakalci ekipno tekmo končali na drugem mestu, pred njimi so bili le Poljaki.Glavni reprezentančni trenerje bil prav tako vesel odličnega začetka sezone. »Odličen ekipni rezultat. Timi, Tilen in Peter so odlično opravili svojo nalogo. Skoki so bili dobri, če ne celo zelo dobri in s tem smo res zelo zadovoljni. To je neka potrditev, da ekipa dela v pravi smeri, tako strokovni štab kot tekmovalci. Do zime imamo še nekaj časa, treba bo še trdo delati, odpraviti moramo rezerve in pomanjkljivosti,« je poudaril. Kljub zmagi Timija Zajca se cilji za poletne tekme ne spreminjajo, vsaka tekma bo prinesla svoj cilj.»Pomembna so posamična tekmovanja in realizacija na tekmi s tehničnega vidika. Končna skupna uvrstitev ni pomembna,« je menil Gorazd Bertoncelj. Naslednja tekma poletne velike nagrade bo že konec tedna v Hinterzartnu, na sporedu so tekma mešanih ekip ter posamični tekmi za skakalce in skakalke. Moški del ekipe bodo sestavljali Peter Prevc, Žiga Jelar in, preostanek ekipe ima teden dni oddiha, nato pa bodo nadaljevali priprave na nove tekme.