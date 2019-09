»Sramotna poteza selektorja Slovenije, to je naredil, ko so Srbi začeli slavje«

Modra četa je prišla do evropskega zlata

Polomljena slačilnica

BEOGRAD – Srbija je z devetimi zmagami na devetih tekmah prišla do tretjega naslova evropskih prvakov. Ne pomnimo, kdaj je nazadnje kakšna ekipa na tak način prišla na vrh Evrope, kot je to uspelo varovancem, piše Srbija danas. »Zgledovali smo se po odbojkaricah,« pa pravijo zlati odbojkarji. Tudi Srbkinje so pred tedni osvojile evropsko zlato.Odbojkarji Srbije so odgovorili na izziv odbojkaric in se jim pridružili na strehi Evrope, piše RTS, ki dodaja, da je Srbom po preobratu po velikem boju uspelo premagati Slovenijo s 3 : 1.Trenutek za ponos in spomine: Srbija je dvignila pokal za evropski naslov, piše Telegraf. Modra četa je prišla do evropskega zlata, piše portal Srbija Sport. Drugič v desetletju so odbojkarji in odbojkarice v istem letu postali prvaki Evrope, a zdaj jim je to uspelo brez izgubljene tekme, z le šestimi izgubljenimi nizi.Pri portalu Mondo Sport pa so zapisali, da je Srbiji uspel čudež. Dominacija srbske vrste v finalu je bila le krona na sijajno odigran turnir, eden najpomembnejših pri naslovu pa je bil brez dvoma. »To je predvsem velik uspeh za našo državo, da sta ženska in moška vrsta na strehi Evrope. Bilo je zelo težko, veliko ljudi je dvomilo o nas, zato mi je še bolj pri srcu, da smo, kjer smo. Nimam besed za to, kar nam je uspelo sredi Pariza,« je dejal Kovačević, ki je bil tudi uradno izbran za najboljšega odbojkarja EP.Pri časniku Novosti so zapisali: Srbija je prvak Evrope: orli pohodili Slovence.Pri Kurirju pišejo, da so srbski odbojkarji med slavjem po zmagi 'polomili' slačilnico. Piše tudi o 'sramotni potezi' slovenskega selektorja, ki je po zadnji točki in srbski zmagi, ko so se odbojkarji že veselili, zahteval videoanalizo servisa srbskega kapetana, ki je bil, kot pišejo, čist kot solza. S tem je menda želel pokvariti slavje srbskih odbojkarjev, pa mu to ni uspelo.V en glas srbski mediji hvalijo tudi nekdanjega slovenskega selektorja Kovača, ki je komaj avgusta sedel na srbsko klop. »Maestro Slobodan,« so zapisali pri B92.