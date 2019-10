Šporar v življenjski formi

LJUBLJANA – Niti najbolj vneti pripadniki navijaške skupine Green Dragons ne pomnijo, kdaj je Andraž Šporar tako učinkovito krenil v novo sezono kot letos. Nekdanji ljubljenec Stožic zabija gole za Slovenijo in Slovan iz Bratislave, zato bo glavni strelski adut selektorja Matjaža Keka v prihajajočih spopadih s Severno Makedonijo in Avstrijo.



Špoki je v tej sezoni igral 15 tekem za slovaške prvake in dve za reprezentanco, v tem obdobju pa zbral 13 golov in 5 podaj za gol. Statistično gledano je zrežiral več kot en gol na tekmo, kar je zavidljiv dosežek. Ljubljančan je zaznamoval tudi zadnjo akcijo Slovana v Evropi, ko so Slovaki iztržili ugoden izid 2 : 2 na zahtevnem gostovanju v Bragi in ohranili prvo mesto na lestvici skupine K – pred tremi favoriti Brago, Wolverhamptonom in Bešiktašem.



»Že pred začetkom tekmovanja smo se dogovorili, da nas zanima le napredovanje v izločilne boje in da želimo prezimiti v Evropi. Kljub temu ostajam previden. Res smo iztržili štiri točke v tekmah s Turki in Portugalci, za boljšo oceno našega dosega pa moramo počakati vsaj na obe tekmi z Angleži. Daleč je še do decembra,« je zatrdil Šporar, s tremi goli tačas najboljši strelec evropske lige. V nedeljo ob 18. uri bo Slovan igral zadnjo tekmo pred reprezentančnim premorom, Šporar se bo pridružil Kekovi jati v ponedeljek. V torek bo sledil »edini pravi« skupni trening izbrane vrste, nato v sredo polet v Skopje in v četrtek tekma z Makedonci. Vse skupaj bo le uvod v sosedski derbi z Avstrijo, ko bo tri dni pozneje pokal po šivih stožiški stadion.