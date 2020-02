Slovenska smučarka sporočila: Konec je

Sporočila je, da je konec. FOTO: Tomi Lombar, Delo

Slovenska alpska smučarka, ki si je lani januarja na treningu veleslaloma v Kronplatzu poškodovala desno koleno (strgala si je sprednjo križno vez), je danes na novinarski konferenci pred 56. Zlato lisico uradno naznanila, da je končala kariero profesionalne smučarke.»Danes sem sem prišla sporočit, da sem se odločila za nov korak na svoji življenjski poti. Upala sem, da bom to lahko sporočila doma na Štajerskem, a tako pač je,« je uvodoma dejala 34-letnica. »Mislim, da je dovolj in da so pred mano zdaj novi izzivi. Več kot deset let sem nastopala v svetovnem pokalu. Bile so dobre in slabe sezone, sezone, ko sem se poškodovala, ko sem se vračala po poškodbah,« se je Drevova spomnila svoje kariere.Nazadnje se je poškodovala lani januarja. »Ta poškodba je bila res šok. Zelo težko mi je bilo vse predelati, kar se je zgodilo. Med uspešno rehabilitacijo je dozorelo to, da si želim aktivnega življenja tudi po koncu kariere. Vesela sem, da je rehabilitacija potekala tako, kot je, in počasi sem spoznala, da je to to,« je pojasnila Drevova. Dodala je, da bi tako odločitev najverjetneje sprejela tudi, če bi bila malo mlajša.Drevova je v svetovnem pokalu dvakrat stala na odru za zmagovalke. Obakrat je bila druga, januarja 2016 v Flachauu in pozneje še v domačem Mariboru, v obeh primerih pa je zaostala le za Nemko. Tekmovalka, ki je bila večji del svoje kariere zapisana veleslalomu, je dosegla vsega skupaj petnajst uvrstitev med najboljših deset v svetovnem pokalu. Zanimivo je, da si s sedmimi uvrstitvami med najboljših šest deli tretje mesto zna večni lestvici najboljših slovenskih veleslalomistk. Več uvrstitev v najboljšo šesterico na ženskih veleslalomih za svetovni pokal imata le(23) in(41).Drevova je zadnji olimpijski nastop končala 2018 na olimpijskem veleslalomu v Pjongčangu z odstopom. Najboljši dosežek tekmovalke iz Šmartnega ob Paki na olimpijskih igrah tako ostaja deveto mesto z veleslaloma v Torinu leta 2006. Na svetovnih prvenstvih je najviše posegla februarja 2017 v St. Moritzu, ko je bila na veleslalomu sedma, pred tem je leta 2013 na svetovnem prvenstvu v Schladmingu osvojila deseto mesto.Ob koncu pa seveda ni šlo brez zahvale vsem, ki so ji stali ob strani, tako družini kot vsem smučarskih delavcem ter seveda sotekmovalkam. »Zahvala tudi sotekmovalkam in verjamem, da bodo ti odnosi trajali veliko dlje kot moja kariera,« je prepričana Drevova.