Slovenija ponovno brez Oblaka. Kavčič: Težava ni v meni

Kje je težava?

Tudi brez Jake Bijola

​Seznam za Norveško in Ciper:

Kavčičev seznam igralcev:



– vratarji: Vid Belec (Sampdoria), Aljaž Ivačič (Olimpija), Matic Kotnik (Panionios);



– branilci: Jure Balkovec (Hellas Verona), Miha Blažič (Ferencvaros), Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution), Bojan Jokić (Ufa), Luka Krajnc (Frosinone), Miha Mevlja (Zenit), Nemanja Mitrović (Jagiellonia), Nejc Skubic (Konyaspor), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb);



– vezisti: Domen Črnigoj (Lugano), Amir Dervišević (Maribor), Josip Iličić (Atalanta), Kevin Kampl (Leipzig), Rene Krhin (Nantes), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Leo Štulac (Parma), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Miha Zajc (Empoli);



– napadalci: Robert Berić (St. Etienne), Roman Bezjak (Jagiellonia), Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Luka Zahovič (Maribor).

LJUBLJANA – Selektor slovenske nogometne reprezentanceje predstavil seznam igralcev za tekmi lige narodov proti Norveški 13. in Cipru 16. oktobra. Kavčič tokrat ne bo mogel računati na poškodovanain, tudi tokrat pa ne bo zraven vratarjaNa seznamu posebnih novosti ni, na njem je tudi, čeprav še ni popolnoma pripravljen po bolezni. Kavčič pravi, da se je z njim srečal in da je fizično po bolezni zelo izčrpan, tako da še ne ve, kaj bo z njim, da pa si je želel biti zraven. Glavna tema novinarske konference pa je bila vnovična odsotnost Oblaka. Pred dnevi se je z njim srečal predsednik NZSin pojasnil, da si Oblak še želi igrati za izbrano vrsto in da ni zahteval kapetanskega traku, kar naj bi bil po namigovanjih vzrok za odsotnost. Na sestanku pa ni bilo selektorja. »Seveda sem bil informiran, da gre predsednik na obisk k njemu. Zakaj nisem šel zraven? Ker je Oblak izrazil željo, da se dobi samo s predsednikom. Tako da ne bi komentiral več. Nisem pa obljubil nobenemu, da bo kapetan, kaj šele ponudil,« je dejal Kavčič. »Upam, da se bo pozdravil, da bo tak, kot je treba, reprezentanca ga potrebuje. Sem se pa pripravljen z Janom usesti kadar koli in kjer koli, tako da težava ni v meni.«V zadnjem obdobju so se pojavljale tudi težave v igri zvezne vrste, tako da se je samo po sebi ponujalo vprašanje, zakaj ni na seznamu, ki redno igra za moskovski CSKA, z njim je v torek v ligi prvakov celo premagal branilca naslova Real iz Madrida. »Bijola spremljam, dogovor s selektorjem do 21 letje, da če se kdo od naših zveznih poškoduje, pride k nam. Ima pa tudi mlada reprezentanca pomembno tekmo,« je pojasnil selektor Kavčič in dodal, da ima na svojem seznamu 30 do 35 igralcev, tudi Mariborovainter nekatere druge, a vsi pač ne morejo biti hkrati zraven.Selektor, ki se je po porazih z Bolgarijo in Ciprom v uvodu lige narodov sestal tudi s predsednikom Mijatovićem in dejal, da čuti njegovo podporo, na zdajšnjem seznamu največjo težavo vidi v srednjih branilcih, sajne igra več redno za Zenit,ne za Frosinone,pa je poškodovan. Kljub vsemu pravi, da ne bo veliko menjal. »Cilj je, da pridemo do marca s 95 odstotkov jasno ekipo in določeno igro, kar pa zahteva proces. Ne iščem alibijev, res ne. Da pa položaj rezultatsko ni dober, od tega ne bežim. Vem pa, da imajo veliko željo. Tudi na tekmi z Norveško bomo morali iti v tekmo s takšno energijo, kot gredo oni običajno. V nasprotnem primeru bomo imeli težave. Sicer pa sta si ekipi kar enakovredni.«