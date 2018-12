Slovenija navdih za malega Napoleona

LJUBLJANA – Jean Todt, predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia), je bil letos že večkrat v stiku s Slovenci in Slovenijo. »Med februarskimi olimpijskimi igrami sem bil na slovesnem odprtju Slovenske hiše v Pjongčangu, marca sem bil v Ljubljani na neuradnem obisku, zdaj sem spet pri vas na kongresu FIA CEZ (srednjeevropske cone),« je navzoče na včerajšnji novinarski konferenci nagovoril 72-letni Francoz, ki je zaslovel kot vodja Ferrarijeve ekipe (med letoma 1994 in 2007), s katero se je po zaslugi nemškega šampiona Michaela Schumacherja veselil petih naslovov svetovnega prvaka v formuli 1.



V Sloveniji se – kakor je večkrat ponovil – počuti odlično. »Vaša majhna država je zame pravi navdih. Čeprav vas je le dva milijona, ste na različnih področjih zelo usposobljeni. Kakor mi je znano, pri vas vlada tudi precejšnje zanimanje za avto-moto šport,« je razkril Todt in v isti sapi izrazil upanje, da bo dežela na sončni strani Alp kmalu vendarle dobila tudi ustrezno dirkališče. To bi bilo, je prepričan, koristno iz več razlogov. »S stezo bi dobili prostor za dirke v različnih prvenstvih od kartinga do formule 1, na progi bi se lahko kalili mladi upi, poleg tega bi lahko na njej svoje vozniške sposobnosti pilili tudi izkušenejši dirkači,« je pojasnil in pristavil, da bi bilo dirkališče dobrodošlo za vzgojo voznikov v cestnem prometu. Sestal se je tudi z Borutom Pahorjem Anton Anderlič, prvi mož zveze za avtošport Slovenije (AŠ 2005), ki gosti letošnji zaključni kongres FIA CEZ s slavnostno podelitvijo nagrad najboljšim dirkačem v srednjeevropski coni, je izjavil, da vidi luč na koncu predora, kar zadeva podaljšanje tako imenovane steze in poligona varne vožnje Center Gaj v Cerkljah ob Krki.



»Zdajšnje stanje je takšno, da je gradbeno dovoljenje pravnomočno. Je pa res, da nas iz dneva v dan obiskujejo različni inšpektorji, kar upočasnjuje vse skupaj. Smolo smo imeli tudi zaradi zamenjave vlade, vendar pa pričakujem, da se bo naš projekt kljub temu nadaljeval tam, kjer se je končal,« si je zaželel Anderlič, ki mu je nadaljnjo podporo med drugimi zagotovil Todt. Mali Napoleon, kakor se ga je prijel vzdevek v obdobju vodenja Ferrarija, se je zaradi tega med drugimi že sestal s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem ter ministrom za izobraževanje, znanost in šport Jernejem Pikalom, svojo pomoč pa je obljubil tudi prijateljici Violeti Bulc, ki se kot evropska komisarka za promet zavzema za znižanje števila smrtnih žrtev na cestah.



»Zame je nesprejemljivo, da v prometu izgubimo toliko ljudi, na evropskih cestah samo letos 25.260, od tega več kot 100 v Sloveniji. To številko bomo poskušali znižati na različne načine, naša vizija pa je 0 smrtnih žrtev do leta 2050!« je poudarila Bulčeva. Seveda se Todt ni mogel izogniti vprašanjem o formuli 1. »Menim, da je bila letošnja sezona nadvse zanimiva in sila nepredvidljiva. V prvem delu prvenstva je namreč prevladoval Sebastian Vettel, v drugem pa Lewis Hamilton, ki je nato v šampionskem slogu osvojil lovoriko. Kako bo prihodnje leto, je težko reči, verjamem pa, da bomo zaradi voznikov, ki so zamenjali moštva, nekaterih novih dirkačev in določenih spremenjenih pravil prav tako lahko uživali v razburljivih preizkušnjah,« je še dejal prvi mož Fie.