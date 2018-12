Slab večer Dončića in polom teličkov

NEW ORLEANS – Košarkarji kluba Dallas Mavericks so včeraj v ligi NBA doživeli visok poraz (106:132), ki so jim ga prizadejali igralci moštva New Orleans Pelicans. Slovenski zvezdnik Luka Dončić (na fotografiji z žogo) ni imel svojega večera; v 22 minutah je zbral zanj skromnih osem točk (z metom za dve: 1:4, za tri: 1:4). Tem je dodal še štiri skoke in šest podaj, medtem ko je dve žogi izgubil. Najbolj učinkovita telička sta bila Američana Harrison Barnes (16) in Wesley Matthews (15), pri pelikanih pa sta s po 27 točkami blestela njuna rojaka Julius Randle in Anthony Davis. Naslednjo tekmo bo Dallas odigral v noči na nedeljo doma proti ekipi Houston Rockets.