Sinovi volkulje tulijo na Slovence

RIM – Slovenci so na udaru! Nogometaši Liverpoola so se v povratni polfinalni tekmi lige prvakov po porazu z 2:4 proti Romi na olimpijskem stadionu v italijanski prestolnici in skupnem izidu 7:6 v njihov prid le uvrstili v finalni dvoboj z Realom, ta bo 26. maja na olimpijskem stadionu v Kijevu, rimski sinovi volkulje pa so bes ob izpadu usmerili v glavnega sodnika, Slovenca Damirja Skomino. Roma je torej zmagala s 4:2 (zadetek v lastno mrežo Jamesa Milnerja v 15. minuti, Edin Džeko 52., Radja Nainggolan 86., 90.+4. iz enajstmetrovke; Sadio Mané 9., Georginio Wijnaldum 25.), a Rimljani se pritožujejo, da je Koprčan gostitelje oškodoval za dve najstrožji kazni. Skomini so sicer v večnem mestu kot sodniki pomagali Jure Praprotnik in Robert Vukan (pomočnika), dodatna pomočnika, se pravi za obema končnima črtama igrišča za vrati, sta bila Matej Jug in Slavko Vinčić, četrti sodnik v pripravljenosti je bil Tomaž Klančnik.



Pa ne le Skomina zaradi domnevnega oškodovanja domače ekipe, treba se je namreč tudi spomniti, da je predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin že napovedal, da videotehnologije za ogled spornih trenutkov ne bodo uvedli niti v naslednji sezoni lige prvakov. Nič čudnega, da sta po rimski tekmi predsednik Rome James Pallotta in športni direktor Monchi besedno bruhala ogenj. V prvem primeru oškodovanja Damir Skomina ni piskal očitnega prekrška vratarja Lorisa Kariusa nad Edinom Džekom v kazenskem prostoru, saj je pomožni sodnik Praprotnik nepravilno oznanil prepovedani položaj napadalca iz BiH, v drugem primeru pa po strelu Stephana El Shaarawyja ni bilo kaznovano igranje z roko branilca Liverpoola Trenta Alexandra-Arnolda v kazenskem prostoru; to bi zanj pomenilo tudi rdeči karton. Italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport pa tudi pripominja, da se je Skomina zmotil v 94. minuti, saj enajstmetrovke za Romo ni bilo. »Čas je, da italijanski klubi povzdignemo svoj glas. V zadnjem obdobju ni bila oškodovana le Roma, podobno usodo je doživel tudi Juventus na četrtfinalni tekmi proti Realu. Na prvi polfinalni tekmi na stadionu Anfield je Liverpool tretji gol dosegel iz prepovedanega položaja, na povratni tekmi nam sodniki niso dosodili dve h11-metrovk. Nismo oškodovani le po finančni plati, sporne sodniške odločitve so razvrednotile naše minulo delo in zadušile našo strast do nogometa. Čas je, da Uefa na tako pomembnih tekmah uvede videotehnologijo VAR,« je bentil Monchi.