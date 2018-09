Še zahtevnejša alpska liga

Šefi alpske lige, z leve: komisar lige Christian Feichtinger ter člani upravnega odbora Dejan Kontrec, Peter Schramm in Tommaso Teofoli FOTO: Uroš Hočevar

Štirje slovenski trenerji

Močan slovenski pečat alpski hokejski ligi daje slovenska stroka. Italijanski Vipiteno namreč vodi novopečeni selektor slovenske reprezentance Ivo Jan, vodenje avstrijskega Feldkircha pa je konec avgusta prevzel nekdanji selektor naše izbrane vrste Nik Zupančič. Tako kot onadva bosta tudi Jure Vnuk na klopi SŽ Olimpije in Gaber Glavič na čelu Sij Acroni Jesenic imela še dodaten motiv v novi sezoni.

BLED – Množice turistov z vseh koncev sveta, ki so si prišli ogledat slovenski naravni biser z Blejskega gradu, so zvedavo pogledovale proti uniformiranim postavnim fantom, ki so se odpravili v Viteško dvorano. Ta je včeraj popoldne gostila vodstvo tekmovanja in predstavnike klubov alpske hokejske lige.Predstavili so pričakovanja pred tretjo sezono regionalnega tekmovanja, v katerem sodelujejo klubi iz Avstrije, Italije in Slovenije, ki jo tako kot lani zastopata Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija.Komisar lige AHLje potrdil, da tekmovanje iz sezone v sezono pridobiva kakovost in pomen na vseh ravneh. V dveh sezonah se je potrdilo, da je AHL naravnost idealen poligon za vzgojo in razvoj domačih igralcev, ki se v tem tekmovanju lahko srečajo z zahtevami profesionalnega hokeja in uveljavitev na tej sceni izkoristijo kot odskočno desko za vstop v višjerangirano tekmovanje, denimo ligo EBEL.Sistem tekmovanja bo malce spremenjen; v 17-članski ligi (bivši je Neumarkt, novinec pa Milano) bodo ekipe med seboj odigrale tekmo doma in v gosteh, potem bo vsako moštvo odigralo še dodatnih osem tekem izključno z lokalnimi tekmeci. Štirje najvišjeuvrščeni klubi se bo uvrstili neposredno v končnico tekmovanja, ekipe od 5. do 12. mesta pa bodo odigrale še tekme na dve zmagi, zmagovalci štirih obračunov (5. z 12 itn.) si bodo zagotovili preostala mesta v četrtfinalu končnice.V uvodni in lanski sezoni so si igralci Sij Acroni Jesenic priigrali nastop v polfinalu, prvič jih je izločil Asiago, drugič pa Ritten. Ta dva italijanska kluba sta tudi osvojila naslov prvaka, Ritten prvo sezono, Asiago pa letos. SŽ Olimpija je v prejšnji sezoni premierno nastopila v tem tekmovanju in se uvrstila v končnico, na prvi stopnički, v četrtfinalu, pa so jo izločili prav Jeseničani. »Letos bo precej težje priti v končnico,« sta si enotna stratega železarjev in zmajevin»Vsi imajo približno enake cilje, vsi bi se radi uvrstili v play-off, v katerem pa ne bo prostora za vse. Ekipe so se okrepile s kakovostnimi tujci, tako da bodo še trši oreh. SŽ Olimpija tudi v novo sezono vstopa brez tujca v svoji zasedbi, a so si Ljubljančani pred začetkom alpske lige okrepili samozavest tudi z osvojitvijo pokalnega naslova, potem ko so v finalu premagali največje rivale z Gorenjske.Jeseničani imajo dva tuja igralca (kanadski vratarin finski branilec), trener Glavič pa ima na voljo dokaj spremenjeno moštvo, potem ko je odšlo šest nosilnih igralcev. Železarji bodo sezono odprli na domačem ledu v Podmežakli jutri ob 18. uri proti Cortini. SŽ Olimpija ima dvojni program v Italiji; jutri ob 20. uri bo gostovala pri Fassi, že v nedeljo ob 18. uri pa pri Pustertalu.