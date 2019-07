Sani Bečirović podal roko KZS

Olimpija mora nekdanjemu trenerju Juretu Zdovcu izplačati visok pogodbeni znesek. FOTO: Leon Vidic

Ni sam s seboj podpisal

Usluga tudi reprezentanci

Licenca kljub izgubi

Košarkarska zveza Slovenije je vsa ta leta delala uslugo Olimpiji. S tem, ko ji je dovoljevala nastope in podeljevala licenco kljub rdečim številkam, v katerih so se zmaji kopali še do nedavnega.

LJUBLJANAMinulih 365 dni je bilo za košarkarsko Olimpijo turbulentnih, težkih. Zmaji, to pot na pogon vitaminov iz Zagreba, spet iščejo stik z vrhom. Najprej bo treba doma pokazati mišice in dokazati na parketu, da so boljši od Sixta Primorske in Krke. Potem sledi regija, kjer je Petrol Olimpija v lanski sezoni izpadla v drugo ligo, igranja tam pa se je pravno ognila s fuzijo z zagrebško Cedevito. Ker je to pač mogoče.Zanimivo bo videti, kako se bodo v prihodnje odzvali klubi, ki bodo tako ostali brez tekmovalne pravice za nastop v ligi ABA. Ljubljančani ne skrivajo, da bi spet radi kaj pomenili v regiji, merili se bodo tudi v Evropi. Športni direktoropravlja svoje delo, poslovni direktorsvoje, klubski menedžment ima deljene vloge.Predvsem se zdi, da mu je po eni strani lažje kot pred letom dni, pa verjetno se je tudi Sani Bečirović nekaj naučil iz leta, ki je zdaj že za nekdanjim direktorjem Olimpije, ki ostaja v klubu kot svetovalec uprave.Morda so lani pri Olimpiji celo podcenili stanje in igranje na toliko frontah. Za Ljubljančane bi bilo v prvi vrsti precej bolje, če bi Olimpiji uspelo osamosvojiti domačo ligo (ta ne bi bila več pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije) in zagotoviti nekaj finančnih sredstev za klube. Denar bi dali sponzorji ljubljanskega kluba, ki bi s tem vložkom v druge klube (!), to je zdaj že jasno, zapravili precej manj, kot pa so jih potem z nakupi igralcev in trenerskimi menjavami, ki so in bodo klub drago stale.Predvsem je težka pogodba trenerja. Roke na srce, kar so mu obljubili, mu morajo plačati. Pa saj Jure Zdovc ni sam s seboj podpisal pogodbe, ko je prišel februarja letos na klop zmajev, da jih reši pred izpadom iz lige ABA. Ob pogledu na minulo sezono postane jasno, da je bila za Olimpijo usodna Cedevita! Najprej jo je v Novem mestu porazila Krka, potem pa je Olimpijo ugnala še Cedevita.Danes so drugi časi. Olajševalna okoliščina za zmaje je že dejstvo, da Košarkarska zveza Slovenije ne vztraja, da vsi klubi za vsako ceno od 1. kroga igrajo domačo ligo. Po drugi strani je Sani Bečirović izrabil evforijo ob svojem imenovanju ter poskušal zakopati bojno sekiro in pokrpati odprte zadeve, ki sta jih imela zveza in Olimpija.Sani je bil tisti, ki je prvi ponudil roko. Ne nazadnje Sani in Olimpija s sestavljanjem ekipe delata uslugo tudi zvezi. KZS bo potreboval igralce za skorajšnji začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2021. Ker bosta vsaj dva (in) igrala v domačem klubu, ni bojazni, da ju Olimpija ne bi pustila na reprezentančno akcijo. Še več, po nekaterih scenarijih naj bi bil v delo strokovnega štaba Olimpije vključen eden od trenerjev iz štaba članske reprezentance.