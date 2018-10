Samovolji v slovenskih skokih še ni videti konca

Kranjec in Tepeš v ekipi B

Zdaj že nekdanja glavna trenerja slovenskih smučarskih skakalk in skakalcev: Stane Baloh in Goran Janus FOTO: Marko Feist

LJUBLJANA – Na prvi pogled se zdi, da je po koncu olimpijske zime v slovenskih (moških) smučarskih skokih prišlo do večjih sprememb, če pa še enkrat pogledamo na predloge kandidatov za trenerje, ki jih morajo potrditi še člani zbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, kar je sicer le še formalnost, te v bistvu niti niso tako velike. Bolj kot o spremembah bi lahko pisali o rošadah, na koncu koncev bodo glavne niti v našem skakanju vlekli bolj ali manj isti možje.Novi selektor reprezentance bo, ki je v zadnjih letih bdel nad mladinsko vrsto, v kateri je že sodeloval z večino zdajšnjih reprezentantov. Zaradi tega o kakšni revoluciji že ni mogoče govoriti. V ekipo A je uvrstil (v takšnem vrstnem redu)in, ki je resda prispeval viden delež k moštveni srebrni kolajni Slovenije na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu, v končnem seštevku svetovnega pokala pa je bil s 33. mestom po bratu Petru (15.), Damjanu (17.), Semeniču (22.), Bartolu (25.) in(32.) šele naš šesti skakalec.Zajc je – skupaj zin– pristal v mladi reprezentanci A, za katero je sicer Bertoncelj še pred slabimi tremi tedni napovedal, da jo bo ukinil. Omenjeno četverico bo vodil, ki je v minulih letih igral pomembno vlogo kot pomočnik, tako da z njim že ne bo zapihal nov veter. V udarnem moštvu je bil med drugim odgovoren za piljenje tehnike skakanja, s katero pa Slovenci – roko na srce – nazadnje niso blesteli, zato so pomisleki nekaterih nad to premestitvijo popolnoma upravičeni.V reprezentanci B – kar zadeva trenerja – ni sprememb, še naprej jo bo namreč vodil. Se je pa ekipa skrčila – z devet na šest imen, dosedanjim članom tega moštvainsta se obpridružila dolgoletna aduta naše prve zasedbein. Kdo bo po novem vodil mladinsko vrsto, v kateri se kalijo naši bodoči šampioni, se – vsaj javno – še ne ve, za zdaj je skrivnost tudi to, kateri upi bodo v njej.Goran Janus, z naskokom najuspešnejši slovenski (glavni) trener, ne bo športni direktor, kot je sprva razglasil predsednik zbora in odbora(te funkcije namreč sploh ni v statutu SZS!), ampak bo uradno vodja panožne šole in strokovni sodelavec na področju trenerskega kadra za skoke in nordijsko kombinacijo. Namesto, ki bo po novem pomočnik direktorja zveze, pa bo vodenje panoge prevzel, dosedanji športni koordinator Državnega panožnega nordijskega centra (DPNC).Če je bila Janusova menjava po svoje pričakovana, pa je kot strela z jasnega udarila novica, da, ki je v minulih štirih sezonah slovenske skakalke popeljal do 19 stopničk v svetovnem pokalu (od tega dveh zmag), ne bo več selektor naše ženske vrste. Tako je očitno odločil Jasnič, ki je za novega glavnega trenerja predlagal, nekdanjega skakalca iz Žirov, ki je nazadnje deloval na DPNC. Vse lepo in prav, le način, kako je prišlo do menjave (tako kot pri Janusu), močno spominja na tiste čase, ko z danes na jutri nisi vedel, kaj se bo zgodilo s teboj.