S spominom na evrozlato nad Turke

Zvezdniški Turki

Praznik za vse

Zaradi lanskega izjemnega uspeha – naslova evropskega prvaka –​ je Košarkarska zveza Slovenije 17. september, torej današnji dan, razglasila za praznik slovenske košarke. Pika na i bo večerna tekma med Slovenijo in Turčijo v Stožicah, spremljevalni program pa se začne že ob 15. uri. V Stožicah se bodo predstavili mladi upi, navijače bo pričakala navijaška cona, KZS pa poziva vse, naj oblečejo košarkarski dres in praznujejo ta dan.

LJUBLJANA – Nigerija in Tunizija sta minulo soboto postali prvi reprezentanci, ki sta si prek kvalifikacij zagotovili pot na svetovno košarkarsko prvenstvo, ki bo čez slabo leto na Kitajskem. V azijskih kvalifikacijah izvrstno kaže tudi Libanonu našega trenerja, ki danes zjutraj po evropskem času gostuje na Novi Zelandiji. Slovenske delnice po petkovem porazu proti Latviji kotirajo slabo. Malce smo si krivi sami, nekaj več drugi, realnost pa je šesto mesto v kvalifikacijski skupini in minimalne možnosti za odhod na svetovno prvenstvo. Za prvi hladen tuš v tem drugem delu kvalifikacij je v petek poskrbela Latvija, ki je spravila na kolena pomlajeno Slovenijo (85:74). V zadnji četrtini so do izraza prišle izkušnje. Latvijska branilska linijaje poskrbela za mirno domačo končnico, v slovenski vrsti so igralci zbezljali, preveč je bilo neizdelanih metov, zapravljenih žog, predvsem pa potrpežljivosti in kolegialnosti v napadu.Energija in volja nista bili sporni,« je začel selektor, ki pa je opomnil sodniški kriterij, ki je dovoljeval pretep pod obročem, najbolj je padalo po. »Ko govorim o sodnikih, ne iščem alibijev. Priznam, v 3. in 4. četrtini smo premalo delili žogo naokoli. Proti Hrvaški je bilo to izvrstno, zdaj ne,« je priznal selektor, ki je verjel v uspeh na Baltiku, zato mu je poraz precej pokvaril načrte. Z novim porazom, današnjim proti Turčiji, bi se naše sanje in upi o četrti zaporedni udeležbi na svetovnem prvenstvu razblinili. »Dokler smo v igri, smo v igri. Saj bo kdo rekel: 'A so ti sploh normalni?' Smo športniki. Upanje ostaja,« nadaljuje selektor.Danes v Ljubljani ob 20. uri gostuje Turčija (to bo 16. medsebojna tekma, Slovenija ima 10 zmag), ki je v petek prišla do 3. zaporedne zmage, doma v Ankari so bili boljši od Črne gore. »Turki imajo zvenečo zasedbo s štirimi NBA-jevci, podobno kot Hrvaška. Poleg tega ne manjka evroligaških igralcev. Turki (reprezentanca se pripravlja na kvalifikacije od 15. avgusta!) so vzeli vse, kar obstaja, sestavili so najmočnejšo možno zasedbo. Proti Črni gori (79:69) je blestel kvartet(18 točk, 6 skokov),(17 točk, 8 skokov),(16 točk),(13 točk, 5 skokov). »Tudi v Sloveniji nas zanima zmaga,« je odločno napovedal turški selektor. Turki so v Ljubljano prileteli včeraj. »Imajo močno centrsko linijo, tu je tudi Cedi Osman. V ekipi premorejo nekaj specialistov za obrambo, med njimi je zagotovo,« pa navrže kapetan Slovenije Gašper Vidmar, ki od leta 2007 uspešno igra v Turčiji.