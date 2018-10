S soigralci želi nagajati Mariboru in Olimpiji

Prvo tekmo v serie A je Lazarević odigral 3. aprila 2010 proti Livornu, 1:1 je bilo. V igro je vstopil osem minut pred koncem tekme.

Reprezentanca ga mika

LJUBLJANA – Domžalčani iščejo priključek k vrhu lestvice v PLTS. Ob Kamniški Bistrici se nadejajo, da jim lahko pri tem pomaga tudi 28-letni, ki je s klubom sklenil pogodbo do maja 2020. »Lepo je biti doma, mnogo let je minilo, odkar sem zadnjič tu igral in treniral,« je dejal Lazarević, ki ga danes še ne bo na zelenici. Računa, da se bodo v prihodnjih dneh dokončno uredili papirji, po premoru zaradi reprezentančnih tekem pa bo pripravljen pomagati. Navduševal je v mlajših selekcijah Domžal. Tako opazen je bil, da se je zanj ogrela Genoa in ga odpeljala v svoje vrste. Dejan bo tako novinec v prvi slovenski ligi, saj v članskem tekmovanju nima uradnega nastopa. V Italiji je igral še za Torino, Padovo, Modeno, Chievo in Sassuolo. V serie A in B je skupno vknjižil 130 nastopov ter zbral osem golov in 17 podaj.Preizkusil se je tudi v Turčiji (Antalyaspor in Karabükspor), nazadnje pa je bil na Poljskem pri Jagiellonii. S Poljaki se je sporazumno razšel in čakal na novo priložnost. »Nisem hotel za vsako ceno ostati v tujini. Želel sem se vrniti, igrati, nabirati kilometre in pridobiti samozavest. Zato so Domžale v tem trenutku najboljša možna rešitev. Odločitev ni bila težka, navsezadnje sem klub vseskozi spremljal in zanj stiskal pesti,« nadaljuje Dejan. Razkrije, da bo še drugič postal očka, za družino pa je v takem položaju bolje, da je v okolju, ki ga pozna. Z Domžalčani je hitro našel skupni jezik. Ali ga je hotel še kateri drugi slovenski klub, pa Dejan svojega zastopnika ni spraševal. »Z Domžalami sem ostal v dobrih odnosih. Hitro smo se našli,« še poudari. Zdaj že vadi z ekipo.Pred podpisom pogodbe se je odkrito pogovoril s trenerjem, ki bo energičnega in hitrega nogometaša zagotovo znal izkoristiti. »Kaj in kje bom igral, bo odvisno od sistema. Kjer koli. Nimam težav. Naredil bom, kar se bo zahtevalo od mene,« v maniri pravega lojalnega vojaka sporoča Lazarević, ki je vesel, da bo vnovič združil moči zin, s katerimi je že delil slačilnico – bodisi v reprezentanci bodisi v klubu.»Treba je trdo delati in poslušati navodila trenerja. Ko pride sobota, pa je naloga igralca, da iz sebe iztisne maksimum,« se nadeja, da bo kmalu pomagal Domžalam stopiti korak bližje vrhu. Tako visoko, da bi nagajali Mariboru in Olimpiji. »Pa saj to je normalno. A ne smemo pozabiti, da je vsaka tekma pomembna,« opozarja Lazarević, ki je dodatno motiviran tudi zato, ker bi rad selektorjaopozoril nase. »Igranje za Slovenijo je zame vedno velika čast. Vedno sem rad prišel. A moja naloga je trenirati in dobro igrati,« nekdanji kapetan mlade reprezentance že pozna recept, kako pritegniti pozornost.