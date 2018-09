Rumeni po poln plen v Krško

Trener Domžal Simon Rožman

Radomlje skočile na 4. mesto

V zaostali tekmi 8. kroga v 2. slovenski nogometni ligi so Radomlje na Ptuju premagale domačo Dravo z 2:0 (Luka Cerar 71., Matej Ahačič) in se prebili na četrto mesto. Novi trener Drave, 40-letni Hrvat Nikola Jaroš, ki je nasledil Simona Sešlarja, je torej na ptujski klopi startal s porazom. Danes ob 16. uri pa bo ljubljanski Bravo na stadionu v Spodnji Šiški odigral zaostalo tekmo 6. kroga proti Dobu. V primeru zmage bi se Bravo zavihtel na vrh lestvice. Trenutni vrstni red: Nafta 17 točk, Tabor 16, Bravo (tekma manj) 14, Radomlje 14, Drava 13, Ankaran Postojna 13 ...

LJUBLJANA – Slovenski nogometni prvoligaši imajo ta teden zgoščen urnik tekem. Druga četrtina državnega prvenstva se začenja z zelo zanimivim točkovnim izkupičkom pri ekipah v boju za vrh – med vodilnim Mariborom in drugouvrščeno Olimpijo so štiri točke razlike –, sploh pa pri tistih v spodnjem delu lestvice (štiri ekipe v dveh točkah). Prvo tekmo 10. kroga bodo odigrali danes v Krškem, kjer bodo gostovale Domžale, preostale štiri tekme bodo jutri.Domžalčani so veliki dolžniki dosedanjega dela sezone, še vedno so žrtve številnih odhodov () in prihodov (), zaradi katerih močno trpi uigranost moštva. Trenerje tako z varovanci izgubil prej prepoznavno energično, napadalno in všečno igro. Zato jim je v veliko spodbudo osvojena točka v Ljudskem vrtu.»Na tekmi z Mariborom smo se taktično prilagodili in zavestno gostiteljem prepustili pobudo, v dvoboj s Krškim pa bomo že od prve minute krenili nekoliko odločneje in agresivneje. Cilj je vsekakor zmaga, ki je zagotovo ne bo preprosto doseči. Krčani so namreč zelo dobro organizirano moštvo, s kakovostnimi posamezniki, ki lahko v vsakem trenutku izkoristijo morebitno nezbranost. A imamo tudi mi veliko kakovosti, predvsem kot povezana celota, tako da verjamem, da lahko z borbeno igro pridemo do novih treh točk,« je dejal štoper rumenihDanes lahko pričakuje veliko dela tudi z najuglednejšima napadalcema posavskega prvoligaša,inPari 10. kroga: Krško - Domžale (glavni sodnik; danes ob 20.), Triglav - Mura (; jutri ob 15.30), Maribor - Rudar (; jutri ob 18. uri), Celje - Aluminij (; jutri ob 20.10), Olimpija - Gorica (; jutri ob 20.15).