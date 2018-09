Ronalda obtožila posilstva: On je perverznež in norec

Kathryn Mayorga, 34-letna Američanka, je Cristiana Ronalda obtožila, da jo je leta 2009 posilil v Las Vegasu. V intervjuju za nemški Der Spiegel je dejala, da je bil zelo grob in da jo je analno posili. Trdi, da mu je rekla, naj tega ne počne, on pa da jo je posilil brez kondoma in lubrikanta. »Hotel je, da ga dam v usta« Spoznala sta se v igralnici v Las Vegasu, nato pa jo je skupaj s prijateljico povabil v svojo hotelsko sobo. Prijateljica in njegov prijatelj sta takoj odšla v džakuzi, ona pa v kopalnico, da bi se preoblekla v kopalke. Tedaj se je v kopalnici pojavil Ronaldo s svojim spolnim organom zunaj hlač: »Stal je poleg mene in hotel, da se dotaknem penisa. Prosil me je: Samo za 30 sekund. Rekla sem ne. Tedaj mi je rekel, da ga moram dati v usta. Kakšen idiot! Zasmejala sem se, ker sem mislila, da je šala. Tip je tako poznan in lep, a je vseeno sluzav.« Vprašal, ali je bolelo Ronaldo pa menda ni popuščal. Rekel ji je, da če ga poljubi, jo bo pustil, a tudi po poljubu ni odnehal. Odvlekel jo je v spalnico in jo posilil. Potem ko je končal, jo je vprašal, ali jo je bolelo. »Pokleknil je in rekel: 99 odstotkov sem dober. Ne vem, kaj je s tem enim odstotkom,« pravi Mayorgova, ki zdajšnjega nogometaša Juventusa (tedaj pa madridskega Reala) opisuje kot norca in perverzneža. Der Spiegel ima tudi Ronaldovo izjavo, v kateri delno priznava posilstvo. Hočejo izničiti dogovor Ronaldo je že pred leti, ko je zgodba prišla na dan, obtožbe o posilstvu zanikal, češ da je Mayorgova pristala na seks. Kot so razkrili objavljeni dokumenti, ji je v zameno za molk plačal 375.000 dolarjev (323.000 evrov), on pa je moral prebrati pismo, ki mu ga je napisala in v katerem je opisala svoje občutke in poškodbe, ki jih je dobila. Sedaj želijo njeni odvetniki na sodišču njun dogovor izničiti, saj ona trdi, da čuti hude psihične posledice in da ni bila v najstabilnejšem stanju, ko je pristala na dogovor.