Primoža v Celju zasuli z darili

Tudi celjski nogometaši so mu podarili dres z njegovim priimkom, ki velja kot vstopnica za vse tekme. FOTO: Gregor Katič

Ko se naši športniki borijo na takšnih in drugačnih progah, parketih in drugih športnih površinah za to, da bi dosegli čim boljši, če ne celo najboljši rezultat, marsikdo niti ne ve, kakšne napore ob tem premagujejo. Letos nas je poleg številnih s svojimi uspehi še posebno navduševal mladi, ki se je med kolesarji že zapisal med zvezde.Že konec tega meseca ga v Innsbrucku čaka nov izziv, pred dnevi pa se je mudil v Celju, kamor ga je povabil pokrovitelj, družba A2S, ki mu je podarila novega passata karavana, v katerega bo brez težav pospravil tudi nekaj svojih koles. Prav takšni dogodki pa so v življenju vrhunskih športnikov nedvomno eni najlepših, obenem je bila to priložnost za klepet s Primožem, ki ima tudi v knežjem mestu veliko podpornikov. Še zlasti med športniki, kar se je pokazalo, ko so mu celjski nogometaši podarili svoj dres s številko 1 in njegovim priimkom, ki je hkrati vstopnica za vse tekme, prav tako so mu dres izročili rokometaši Celja Pivovarne Laško.Piskrček so pristavile tudi celjske rokometašice, ki so Primožu izročile rokometno žogo z vsemi svojimi podpisi. Hkrati je bila to priložnost, da Primož razkrije načrte za nove podvige. Kot je dejal, se zaveda, da mora nekaj stvari še popraviti, a do svetovnega prvenstva v Innsbrucku ga loči še nekaj prevoženih kilometrov, zato upa, da bo do takrat nabral dovolj moči, da bo znova med najboljšimi. V Bergnu pa lanskega naslova podprvaka ne bo branil, saj se je vožnji na čas zaradi operacije po poškodbi komolca, ki jo je staknil med pripravami na dirko po Franciji, odpovedal.Komolec se mu je po operativnem posegu namreč zagnojil in so mu ga morali znova odpreti in očistiti, zato je zmanjkalo časa za temeljite priprave. Raje se bo osredotočil na 260-kilometrsko cestno preizkušnjo v Innsbrucku konec meseca, ob sebi pa bo imel kar več favoritov. A nihče ne dvomi, da bomo Primožu še lahko ploskali in čestitali ob novih zmagah.