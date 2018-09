Prepir košarkarske zveze in sodnikov se je le še zaostril

Jasen poziv klubov

»Prvoligaši ne moremo sprejeti vloge talca že predolgo trajajočega nesoglasja med KZS, sodniško organizacijo in drugimi tekmovanji,« pa k razumni rešitvi pozivajo klubi Lige Nova KBM. Ti so lani našli skupni jezik s sodniki, a so bili nato od KZS za to solistično akcijo okrcani.

Enostransko in samovoljno

LJUBLJANA – Košarkarski sodniki in Košarkarska zveza Slovenije so vnovič na dveh bregovih, sodniki so nezadovoljni, tekmovanja mladih pa so odpovedana. Uresničila se je črna napoved, ki smo jo kot prvi podali ravno v Slovenskih novicah, sodniki stavkajo. »Stroškovnik, ki smo ga sprejeli na zadnji seji IO KZS, prinaša zvišanje taks pri vseh mlajših selekcijah kot tudi deloma v ženski članski ligi. Stroškovnik res določa znižanje taks pri moških članskih ekipah, vendar pa so ta znižanja precej manjša kot zvišanja pri mlajših selekcijah. Dejstvo je, da je Društvo košarkarskih sodnikov oziroma predsednikpred začetkom lanske sezone podpisal sporazum s klubi, s katerim se je zavezal, da bodo v DKS sami uredili stroškovnik, ki bo prinesel nižje stroške klubom, v nasprotnem primeru pa se zavezujejo, da bodo sprejeli star stroškovnik in znižanje kilometrine na 0,18 evra. Obljuba in podpis istega človeka, ki zdaj poziva k bojkotu vseh tekem, sta bila nična in, kot se je zdaj izkazalo, s figo v žepu,« se je na novico o nezadovoljstvu v sodniških vrstah odzval predsednik KZS. Ob vsem tem je potrdil, da je (bil) prijatelj Željka Jovanovića. Še več, skupaj sta legionarja tekla in hodila v fitnes. Predsednik KZS sicer hvali sodniški pogajalski dvojec, ki je po njegovem opravil dobro delo. »Pri Košarkarski zvezi Slovenije je jasno, kdo je predsednik, kdo generalni sekretar. Pri sodniški organizaciji pa se ne ve, kdo je kdo. Pogajalska skupina ni imela mandata, da bi kar koli sprejemala, lahko se je le pogajala. Pri sodnikih je preveč nedorečenega,« še dodaja Matej Erjavec, ki mu le leto po naslovu evropskega prvaka ni lahko na predsedniškem položaju. Nekateri namigujejo, da bo šel zavoljo nastalih razmer vnovič po zaupnico za svoj mandat.Sodniki predsedniku Erjavcu, v teh dneh je sicer v tujini, niso ostali dolžni. »KZS je povsem enostransko, samovoljno, brez kakršnega koli posvetovanja in usklajevanja z DKS v svoj pravilnik glede sodelovanja med KZS, sodniki in tehničnimi komisarji sprejel konkurenčno prepoved. Zveza zlorablja svoj prevladujoči položaj in krši slovensko konkurenčno zakonodajo. Prav tako krši svoja lastna pravila, saj je za sprejem pravil, ki se nanašajo na disciplinsko odgovornost, pristojna skupščina KZS. Zveza je brez kakršnega koli posvetovanja in usklajevanja z Društvom košarkarskih sodnikov regionalnim sodniškim enotam odvzela izobraževanje pomožnih sodnikov. KZS je brez kakršnega koli posvetovanja in usklajevanja pripravila svoj stroškovnik in ga pod grožnjo z odstopom vodstva sprejela na izredni seji IO KZS,« je nekaj očitkov sodnikov na račun KZS. Spor se zaostruje, trpi šport. Koliko časa še?