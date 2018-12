Poslastica: Jan Oblak proti Cristianu Ronaldu

AP Jan Oblak bo proti Cristianu Ronaldu in Mariu Mandžukiću na težkih preizkušnjah. FOTO: AP

Ligaški hit

Klopp na svoje Nemce

Pari osmine finala lige prvakov: Schalke - Manchester City, Atletico Madrid - Juventus, Manchester United - Paris Saint-Germain, Tottenham - Borussia Dortmund, Lyon - Barcelona, Roma - Porto, Ajax - Real Madrid, Liverpool - Bayern; pari šestnajstine finala evropske lige: Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb, Club Brugge - Salzburg, Rapid Dunaj - Inter, Slavia Praga - Genk, Krasnodar - Bayer Leverkusen, Zürich - Napoli, Malmö - Chelsea, Šahtar - Eintracht, Celtic - Valencia, Rennes - Betis, Olympiakos - Dinamo Kijev, Lazio - Sevilla, Fenerbahče - Zenit, Sporting - Villarreal, Bate Borisov - Arsenal, Galatasaray - Benfica.

NYON – Na sedežu Evropske nogometne zveze v Švici so izžrebali pare osmine finala lige prvakov in pare šestnajstine finala evropske lige. V elitnem klubskem tekmovanju ne bo manjkalo zanimivih dvobojev, edini slovenski nogometaš, vratar Atletica, se bo soočil z Juventusom, njegov napad pa seveda vodi sloviti portugalski ostrostrelec»Z Atleticom so bile vedno zelo izenačene tekme, tudi tokrat tako napovedujem. Malo zadetkov bo. Dobili smo zelo težkega tekmeca, najtežjega med nenosilci, nismo imeli sreče, a tako pač je, ni problema. Naše moštvo je močno in samozavestni smo, seveda računamo na preboj v četrtfinale. Atletico pa je nasprotnik, proti kateremu je težko igrati, je bolj italijanski kot evropski. Ima trdno obrambo, je postavljen nizko na igrišču in zna zadeti iz nasprotne akcije prekin drugih,« je povedal Juventusov podpredsednikBranilec naslova evropskega klubskega prvaka Real iz Madrida bo igral proti Ajaxu, deserten bo tudi dvoboj med Manchester Unitedom in Paris Saint-Germainom. »Vedno je težko igrati proti rdečim vragom. V tem tekmovanju imajo ogromno izkušenj, tako kot tudi trener. Na Old Traffordu bo zahteven dvoboj,« je ocenil trener PSG ​Liverpool nemškega trenerjase bo soočil z Bayernom. »Liverpool je ligaški hit v Angliji, vodeči klub. Igra zelo dober nogomet, tudi zelo telesno naravnan,« je Bayernov športni direktorpovedal o ekipi iz mesta beatlov. »Bayern bo težek piškot za prebaviti, a je tudi stvar, ki se je zaradi izziva kot igralec veseliš,« je menil Klopp. Prve tekme osmine finala bodo 12., 13., 19. in 20. februarja, povratne pa 5., 6., 12. in 13. marca.Na omenjenih tekmah bodo že uporabljali tehnologijo VAR za pomoč sodnikom. Finalna tekma bo 1. junija na madridskem stadionu Wanda Metropolitano. V šestnajstini finala evropske lige bo Dinamo iz Zagrebaigral proti češki Viktorii iz Plzna, milanski Inter vratarjaproti dunajskemu Rapidu, Dinamo iz Kijevaproti pirejskemu Olympiakosu, Zenit iz Sankt Peterburgapa proti Fenerbahčeju. Prve tekme bodo 14., povratne pa 21. februarja. Finalna tekma bo 29. maja na olimpijskem stadionu v Bakuju.