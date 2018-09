Po idili slovo celjskega Sizifa

Vodstvo Celja Pivovarne Laško se je Branku Tamšetu zahvalilo za sodelovanje.

CELJE – Zelo presenetljivo sicer, a športno življenje je pač dostikrat kruto.namreč ni več trener rokometašev Celja Pivovarne Laško, pri neuspehih v letošnji sezoni je sodu izbil dno sredin (21:22) prvenstveni poraz v Ribnici.Celje je v domači ligi zadnjič izgubilo oktobra 2013, je pa letos sezono začelo s presenetljivim porazom v slovenskem superpokalu proti Krki, v ligi prvakov pa uvod z domačim neuspehom proti Skjernu in s porazom s kar dvanajstimi zadetki razlike proti zvezdniškemu PSG prav tako nista obetala naposled uresničitve cilja, preboja v osmino finala.Vodstvo CPL se je zdaj Velenjčanu Tamšetu zahvalilo za sodelovanje, je pa trener, ki je pred celjsko epizodo Gorenje pripeljal do dveh zaporednih naslovov državnega prvaka, od prihoda v savinjsko prestolnico, oktobra 2013, serijsko nizal uspehe.Najprej je vodil mladinski pogon, decembra je prevzel prvo moštvo, s trenutno 22-kratnimi šampioni pa je do letos osvojil vse možne domače lovorike: pet državnih naslovov, prav toliko pokalnih in štiri superpokalne lovorike. »Branku smo hvaležni za njegovo delo, ki nas bo vezalo še bolj kot štirinajst osvojenih lovorik. Te povedo vse, kakšno obdobje je za nami. Spletli smo izjemno vez, za katero smo prepričani, da nas bo vezala tudi v prihodnje in zaradi katere bo Branko pri nas in v naši dvorani vedno dobrodošel.« je predsednik Celja Pivovarna Laškosporočil ob prekinitvi sodelovanja s Tamšetom.Ta pa je imel pred letošnjo sezono spet sizifovo delo; ponovno so v bogatejše tuje klube odšli nosilci igre, novince pa čaka še veliko dela, da bodo upravičili klubsko zaupanje. Novi trener CPL je, nazadnje trener mladincev, v članski ekipi pa je skrbel za telesno pripravo. Ocvirk pa bo že takoj na veliki preizkušnji; Celjane v nedeljo v ligi prvakov v Zlatorogu čaka Flensburg, naslednji teden pa bo tudi obračun z letos prav tako zelo kadrovsko prenovljenim Gorenjem.Skratka, prevaliti vso krivdo za letošnji slab začetek sezone, Celjani so v vseh tekmovanjih izgubili štiri tekme od šestih, na pleča Branka Tamšeta je seveda popoln nesmisel, a v športu je pač nepisano pravilo, da je v podobnih položajih lažje zamenjati trenerja kot ekipo. Nekega uspešnega obdobja v Celju, ne pozabimo, Tamše je po odhodih vsako leto znova in znova uspešno klesal mlade rokometaše, ki jih je klub nato zaradi denarnega položaja in dolga, prodal, je tako konec, prihodnost pa prinaša veliko vprašanj.