Po grozljivem trku nogometaša ostala v UKC

LJUBLJANA – V Stožicah sta se v četrtek pomirili ekipa Olimpije in ND Gorica. Bolj kot izid, tekma se je končala z neodločenim 2 : 2, pa je po tekmi odmevala nesreča pred golom novogoriškega vratarja. Pri napadu Olimpije sta vratarSorčan in njegov soigralecsilovito trčila z glavama in končala v ljubljanskem UKC.Sorčan je ob silovitem trku za nekaj sekund celo izgubil zavest, oba pa so z zelenice odnesli na nosilih. Kot poročajo v klubu ND Gorica, je Sorčan utrpel še udarec v prsni koš od igralca zelenih. Utrpela naj bi pretres možganov in ostala na opazovanju v kliničnem centru.