Pevnik stavi na igrivost, Milanič na vztrajnost

Prvi zvezdnik Olimpije Rok Kronaveter po poškodbi ni povsem nared, a bo v derbiju stisnil zobe. FOTO: Roman Šipić

Kronaveter od prve minute

Vrnitev Milca in Vilerja

LJUBLJANA – Po porazu v Kranju nogometaši Olimpije v nič kaj prijetnem ozračju pričakujejo jutrišnji (20.30) derbi z Mariborom v svojih Stožicah. Začeli ga bodo z zaostankom desetih točk za največjimi rivali. Predstavniki kluba so redkobesedni, ko gre za obisk na tribunah, a potihem upajo, da jim bodo privrženci le pomagali do zmage, ki bi vsaj malce obudila njihove možnosti, da ujamejo Štajerce na vrhu lestvice.»Prednost Maribora bi lahko znašala tudi 15 točk ali pa le štiri. Zdaj je nekje na polovici, zmaga nas vrača v igro za naslov. V primeru poraza bi bilo težko priti do zasuka, a o tem se bomo pogovarjali po derbiju. Menim, da bomo po sobotni tekmi zaostajali za sedem točk,« je prepričan trener zmajev, ki o receptu za osvojitev treh točk pove: »Verjamem, da smo bolj igrivi, da imamo več ideje v igri in da imamo boljše posameznike. Vem, da bomo imeli veliko priložnosti, samo izkoristiti jih moramo, potem zmaga ne bo vprašljiva.«Pevnik bo poveljeval četi brez kartoniranega, sicer najbolj razigranega vezistaNapadalecima težave s kolenom, branilecprav tako še ni na voljo,je prestal operacijo ahilove tetive in bo odsoten najmanj štiri mesece. Zato pa bo po Pevnikovi napovedi od prve minute v igri prvi zvezdnik, povratnik po poškodbi»Res smo zadnjo tekmo izgubili, a imamo zdaj odlično priložnost, da začnemo nov zmagoviti niz in da zmanjšamo zaostanek za Mariborom. Nisem stoodstotno pripravljen zaradi težav z gležnjem, a sem pripravljen stisniti zobe za derbi. Upam, da bom zdržal vseh 90 minut,« je previden Kronaveter. In kaj Pevnik meni o večnih rivalih?»Vemo, da ima Maribor izkušeno ekipo, ki zna igrati na rezultat. Zabije gol tako rekoč iz nič. A mi že ves teden delamo na tem, da bi na tekmi izkoristili naše dobre trenutke. V spomladanskem delu smo imeli malo slabih trenutkov, tako je bilo praktično le zadnjih pet minut tekme s Triglavom, to pa nas je stalo tri točke. V prihodnje moramo biti v slabih trenutkih bolj osredotočeni v igri, kar bo na derbiju toliko bolj pomembno. Mariborčane spoštujemo, se jih pa ne bojimo, gremo na tri točke, sposobni smo zmagati,« je odločen šef zmajev.Kljub veliki prednosti se v mestu ob Dravi niso preveč sprostili, derbi pa tako in tako dviga adrenalin. Trenerjaveseli, da ima spet na voljo bočna branilcain, potem ko zaradi kazni ne sme igrati. »Super novica, da ju imam na razpolago, ali bosta začela, pa je druga stvar,« je skrivnosten Milanič. V napadu še ne more računati na poškodovanega, a sta v izvrstni strelski formiin kapetan»V nobenem trenutku ne smemo pozabiti, da imamo 10 točk prednosti, kar pomeni, da se moramo drugače obnašati pri strategiji. Kar zadeva odločnost pri izpolnjevanju detajlov, mora biti pravi pristop,« taktično in psihološko plat priprav na derbi, ki ga bo sodil najboljši slovenski sodnik, razkriva strateg vijoličnih. O zeleno-belih je navrgel: »Vemo, kako prihajajo do priložnosti. Imajo individualno kakovost, a točkovno razliko smo ustvarili zaradi vztrajnosti. Moramo biti izjemno dobri v več prvinah.«