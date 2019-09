Pekel zmajevega gnezda za vijolične šampione

Prva liga Telekom Slovenije

1. Olimpija 11 7 3 1 25:11 24

2. Maribor 11 6 3 2 23:10 21

3. Aluminij 11 6 3 2 14:6 21

4. Mura 11 5 5 1 18:13 20

5. Celje 11 5 4 2 24:12 19

6. Bravo 11 3 3 5 15:20 12

7. Domžale 11 2 4 5 16:23 10

8. Tabor 11 3 1 7 10:18 10

9. Triglav 11 3 0 8 13:27 9

10. Rudar 11 0 4 7 11:29 4

LJUBLJANA – Slovenijo trese odbojkarska mrzlica, a na nogometni sceni ni prav nič manj zanimivo. Privrženci najpopularnejše igre nestrpno pričakujejo današnji veliki derbi med Olimpijo in Mariborom v Stožicah, kjer tribune ne bodo povsem polne.Vodilna kluba sta v prvem medsebojnem dvoboju sezone v Ljudski vrt privabila skromnih 6600 gledalcev, a sredi poletja, 28. julija, so bili ljudje na dopustih, oba kluba pa sta igrala še na evropski sceni. Olimpija je že od 15. minute igrala brez izključenega štoperja, ki mu jepokazal rdeči karton zaradi grobega prekrška nad. Zmaji so kljub temu iztržili remi brez golov.Tokrat ima derbi dodaten mik, saj bo glavno mesto prvič v vijoličnem dresu obiskal nekdanji prvi mož Olimpije in zdaj najučinkovitejši igralec Maribora(4 goli, 4 asistence). S soigralci bo poskušal uloviti in prehiteti zeleno-bele na prvem mestu, a imajo v zmajevem gnezdu svojo računico.»Razmišljamo o zmagi in o tem, da bi si zagotovili nekaj točk zaloge pred Mariborom. Verjamem v svojo ekipo, vidi se značaj in vem, da bodo umrli za to tekmo. Naši igralci so specifični. Takrat, ko je treba, so pravi,« je zatrdil trener Olimpije, ki o vijoličnih meni: »Zmagali so na petih tekmah zapored, kar pomeni, da so kakovostna ekipa. Imajo ogromno dobrih igralcev, ki so sposobni odločiti tekmo. Spoštujemo Maribor, pričakujem težek dvoboj, a poskušali bomo zmagati.«V svoji napadalno usmerjeni zasedbi bo pogrešal kartoniranega branilca, a ga veseli, ker je strelsko formo našel(3 goli v zadnjih dveh tekmah), ki se je tako pridružil prvemu strelcu ekipe(7 golov, 4 asistence),(4 goli, 3 asistence) in(4 goli, asistenca).Mariborčani so odločeni nadaljevati niz zmag. Še dve zaporedni jim manjkata do jackpota 500.000 evrov. A vijolične mora bolj kot stanje na lastnih osebnih računih v tem trenutku zanimati pogled na lestvico, kjer še vedno gledajo v hrbet najhujšemu tekmecu. »Vemo, da Olimpija igra hitro in napadalno. Morali bomo biti agresivni, da nas ne izigrajo. Dobro streljajo proti vratom. Vsi radi poudarjate njihov napadalni nogomet, ampak dobro delajo tudi druge stvari. Postavijo se v blok, imajo izjemno kontro, hiter prehod, iščejo prostor za hrbtom nasprotnika,« je glavne značilnosti zmajev opisal trener prvakovNamesto kartoniranegabo v prvo postavo uvrstil, ob Kronavetru,inše četrtega bivšega člana Olimpije, ki zdaj greje štajerska nogometna srca.Pari 12. kroga: Olimpija - Maribor (glavni sodnik; danes ob 17. uri), Mura - Domžale (; danes ob 20.15), Tabor - Bravo (; jutri ob 15. uri), Rudar - Triglav (; jutri ob 17. uri), Aluminij - Celje (; juri ob 18. uri).