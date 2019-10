Olimpija na vrhu, kjer bi jo rad zapustil Mandarić

Niso pravi v glavah

Prva liga Telekom Slovenije

1. Olimpija 13 8 3 2 30:17 27

2. Maribor 13 7 4 2 27:12 25

3. Aluminij 13 7 4 2 16:7 25

4. Mura 13 6 6 1 21:13 24

5. Celje 13 5 6 2 26:14 21

6. Bravo 13 3 4 6 18:25 13

7. Tabor 13 4 1 8 13:20 13

8. Domžale 13 3 4 6 17:26 13

9. Triglav 13 3 1 9 16:31 10

10. Rudar 13 0 5 8 13:32 5

Knapi v slepi ulici

LJUBLJANA – Le kaj si misli predsednik Olimpijena svojem domu v ZDA, ko spremlja bitke zmajev na slovenski nogometni sceni? Predvidoma naj bi se v zmajevo gnezdo vrnil v petek, po naših podatkih je poskrbel, da bodo igralci in strokovno vodstvo ta mesec dobili izplačane zaostale plače, ostaja pa pri odločitvi, da bo odšel iz Ljubljane, ko bo našel ustreznega naslednika. Spomnimo se njegovih obljub, da bo Olimpijo zapustil, ko bo ta na vrhu. Če smo malce sarkastični – zdaj je prav tam ...Realnost je takšna, da se zeleno-beli močno veselijo zmage po dvoboju z moštvom z dna lestvice. Triglav je četo trenerjapošteno namučil, vodil z 2:0 (10., 11m,49.), nato pa so se utrujeni orli ustavili. Hadžić je imel srečno roko z rezervistom, ki je na hitro zabil dva gola (67., 69.), zeleno-beli pa so si priigrali vodstvo z golompo lepi podajiv 78. minuti. Vukušić si zdeli prvo mesto na lestvici strelcev (po devet golov). Dve minuti zatem je brutalen prekršek nadstoril Lupeta in si prislužil rdeči karton. Lahko si obeta vsaj dve do tri tekme prisilnega počitka. Ljubljančani so kljub njegovi neumnosti iz orlovega gnezda odnesli poln izkupiček.»Tekma se igra do konca. Moraš verjeti. Če ne bi verjel, ne bi opravil menjav. Videl sem, da nasprotniki dobro stojijo in jih je težko prebiti, zato sem na igrišče poslal dva močna napadalca, in izšlo se je v našo korist. Vesel sem zmage. Igralci so še enkrat pokazali, da imajo značaj,« je povedal Hadžić, ki priznava, da ima težave pri pripravi moštva na bitke za prvenstvene točke. Podobno je bilo v derbiju z Mariborom krog prej. »Slabo smo začeli tekmo, imamo težave, nismo pravi v glavah in upam, da bomo zadeve izboljšali v prihodnjih 14 dneh,« Hadžić ne meče puške v koruzo med ligaškim odmorom zaradi kvalifikacij za euro 2020.Medtem Triglav ostaja v nevarnem območju. Gorenjce malce tolaži le dejstvo, da je v slepi ulici obtičal tudi Rudar, ki je še vedno pet točk za njimi po domačem porazu z Aluminijem z 1:2 (23., ag;64.,69.). »V vsaki tekmi se nam ponavljajo enake napake, po 60. minuti telesno pademo v igri, zato ne moramo pokazati tistega, kar smo načrtovali že pred tekmo ali med odmorom. Nekateri igralci še niso preboleli otroške bolezni, zato nespametno preigravajo v obrambi in delajo napake. Tako pač ne moremo dvigniti moštva,« jadikuje trener Rudarja, ki s knapi še čaka na prvo zmago.Aluminij še naprej drži stik z najboljšima ekipama, svojo kakovost je potrdil tudi v Šaleški dolini. »Po prejetem zadetku se je v naše vrste prikradla živčnost. Ob odmoru smo umirili fante in izboljšali nekaj stvari v igri. V nadaljevanju smo pokazali odlično partijo, lahko bi zmagali še prepričljiveje,« je bil zadovoljen trener rdečih