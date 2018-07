Ognjeviti znajo na travi, Borna Ćorić ne

AFP Prva igralka sveta Simona Halep na kolenih – saj je že izpadla s turnirja v Wimbledonu. FOTO: AFP

Đoković tarča negodovanja

LONDON –inv Wimbledonu nista bila teniški. Medtem ko ognjeviti nogometaši marširajo na mundialu v Rusiji, sta Hrvata na turnirju za veliki slam v Londonu že neslavno izpadla; Čilić v drugem, Ćorić pa v prvem krogu. Borna Ćorić je po porazu z Rusomtudi pokritiziral sveto wimbledonsko travo, a kaj bi bilo, če bi Hrvaška na nogometnem SP po morebitnem izpadu v zgodnjem delu tekmovanja za vse okrivila stanje travnate površine na igrišču. Odloča le znanje. A hrvaška teniška igralca nista med redkimi favoriti, ki so se letos že poslovili od tretjega turnirja za veliki slam.Niz presenetljivih izpadov v letošnjem Wimbledonu se je nadaljeval s porazom prve igralke sveta, Romunke. Ta je v All England Clubu morala priznati premoč Tajvanki, ki se je z izidom 3:6, 6:4, 7:5 tretjič v karieri, prvič pa v Wimbledonu, prebila v osmino finala štirih najprestižnejših svetovnih turnirjev. Igralki s Tajvana, to državo bi najkrajše lahko označili za nacionalistično Kitajsko, je uspel velik zasuk, za Simono Halep je namreč zaostajala že z 0:1 v nizih, v drugem pa je Romunka tudi že krepko vodila.»Bilo je neverjetno, izgubljala sem že z 2:5, a so me navijači spodbudili, da se bojujem naprej« je dejala Hsiehova. »Nisem bila dovolj sveža, počutila sem se utrujeno, stiskala sem zobe, a ni pomagalo,« je bila poklapana Halepova, ki pa bo kljub porazu ostala na vrhu lestvice WTA. V boju za končno zmago v Londonu tako od deseterice najboljših tenisačic na svetu ostaja le še Čehinja, ta je sedma na lestvici WTA. Možnosti za končno slavje pa se povečujejo tudi Američanki, v Wimbledonu si je zmago priigrala že sedemkrat.Prvega mesta na lestvici ATP po Wimbledonu ne bo izgubil niti. Preboj v osmino finala mu je namreč prinesel dovolj točk, da obrani prednost pred, tudi če bi Švicar osvojil travnati turnir. »To je bil pozitiven dvoboj proti igralcu z veliko energije,« je dejal Nadal po zmagi s 6:1, 6:2 in 6:4 nad 19-letnim Avstralcem. Četrti nosilec, Nemec, ki je zaradi bolezni skoraj predal dvoboj v drugem krogu, se je za napredovanje bojeval z, Latvijec pa je izkoristil dejstvo, da je Nemcu zmanjkalo moči in ga po zasuku, Zverev je vodil z 2:1, z izidom 7:6, 4:6, 5:7, 6:3, 6:0 poslal domov.»Po zaostanku nisem menil, da lahko sploh zmagam. Toda igral sem pametno in izkoristil utrujenost tekmeca,« je navrgel Latvijec.je za napredovanje v osmino finala premagal domačina, bilo je 4:6, 6:3, 6:2 in 6:4. Đoković je moral požreti napačno sodniško odločitev, žogica je dvakrat odskočila, preden jo je Britanec vrnil, in to je pripomoglo k odvzemu začetnega udarca, Srb pa je kritiziral tudi navijaško vedenje občinstva. »Tole je bilo že pretirano, nisem si zaslužil, da se posamezniki do mene tako vedejo,« se je zaradi negodovanja gledalcev jezil Đoković.