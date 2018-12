Odložila pretežko breme in preprosto – zmagala

Takole sta se po podelitvi odličij na smuku v Val Gardeni poveselili zmagovalka Ilka Štuhec in tretjeuvrščena Ramona Siebenhofer. FOTO: AFP

Koštomaj: Nastop brez napak

VAL GARDENA – Po kriku olajšanja, s katerim je pred tremi tedni v ciljni areni v Lake Louisu naznanila uspešno vrnitev v svetovni pokal po 20 mesecih odsotnosti, je včeraj sledil še zmagovalni. Vzklik neizmerne sreče. Slovenska smučarska šampionkaje v Dolomitih dosegla osmo zmago v karieri.Zmago, veliko kot ves svet. Zmago po strgani sprednji križni vezi, operaciji kolena, obdobju šeste rehabilitacije, ki ji je glede na zdravstveno kartoteko zelo dobro znano, izgubljeni olimpijski sezoni ... Na lestvici najtrofejnejših slovenskih smučarjev je prehitela legendarno(sedem zmag) in se izenačila zna drugem mestu, pred Mariborčanko je le še(26).Štuhčeva je ob vrnitvi v svetovni pokal potrebovala natanko štiri tekme oziroma dva smuka, da je v spominu obudila zmagovalni občutek in ga na peti preizkušnji oziroma tretjem smuku sezone tudi udejanjila. In to v Val Gardeni, na nadomestnem prizorišču za odpovedane preizkušnje v Val d'Iseru. Že ob prvem stiku s progo Saslong se je zdelo, kot bi se med njima zgodila ljubezen na prvi pogled.Skozi vse tri preizkuse terena na treningih je utrjevala samozaupanje. Vseskozi je ponavljala, da proga zahteva popolno zbranost od starta do cilja. Kar je tudi uresničila, ko je šlo zares; bila je najhitrejša in najbolj natančna v konkurenci.»Kar ne morem verjeti!« so bile njene prve besede po včerajšnji zmagi. Priznala je, da si je po tihem želela, da bi se na stopničke vrnila že na uvodnih tekmah v Kanadi. »A roko na srce – to je nemogoče. Minilo je ogromno časa, odkar sem tekmovala, v tem dolgem obdobju so tekmice trenirale, sama pa sem izgubila tekmovalni ritem in občutek, treba se ga je bilo spet navaditi,« je povedala in dodala, da si je za začetek sezone oprtala pretežak nahrbtnik, zato je smučala tudi s silo.»Tokrat pa sem si rekla, da je dovolj obremenjevanja s tem, da moram zmagati. In preprosto sem smučala,« je skrivnost uspeha razkrila junakinja valgardenskega smuka. Ta je na zmagovalnem odru (delila si ga je z drugouvrščeno domačinkoin Avstrijko) ob poslušanju Zdravljice potočila solzo, saj se je spomnila na zadnji zdravstveni izziv, s katerim se je soočala vso olimpijsko sezono, in ovire, ki jih je morala premagati, da je spet okusila vrh.Ekipi svetovne prvakinje v smuku se je odvalil velik kamen od srca, saj so prav vsi člani – trener, kineziologinja, serviserin vodja– dobili potrditev, da so obdobje odsotnosti oddelali z odliko. »Srečni in nasmejani smo,« je povedal Koštomaj, ki je bil s svojo tekmovalko zadovoljen že po prvem uradnem treningu. »S številko ena je šla na progo, na novo prizorišče, brez informacij. Drugi čas v konkurenci je bil prvi znak, da se na tem terenu dobro počuti. V drugih dveh treningih je iskala rezerve. Pozitivna trema na tekmi pa ji je pomagala, da je bila še bolj odločna in agresivna. Uprizorila je nastop brez napak,« je zmagovalno predstavo Štuhčeve ocenil njen trener, zadovoljen s »potrditvijo dobrega dela, velikega talenta.