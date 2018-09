O Kovaču v naslednjih tednih

Slovenski selektor Slobodan Kovač je očitno izgubil zaupanje v svoje varovance in naj bi si iskal novega reprezentančnega delodajalca. FOTO: Roman Šipić

LJUBLJANA – Predsednik Odbojkarske zveze Slovenijena včerajšnjem srečanju z novinarji ni postregel s podatkom, ali bo selektor reprezentanceostal na stolčku. Ropret je dejal, da bo več znanega po analizah doseženega in iger na svetovnem prvenstvu, za zdaj se ne nagiba ne na eno ne na drugo stran, se pa strinja, da besede akterjev po SP ne obetajo nadaljnjega sodelovanja.»Selektor ima še eno leto pogodbe z možnostjo podaljšanja, če se uvrstimo na olimpijske igre, ali bo ostal ali ne, pa bo treba še doreči. Prihodnji teden nas čakata seja predsedstva in seja strokovnega sveta, na obeh bomo poizkušali oceniti trenutno stanje in na podlagi teh ocen ukrepali. Sam za zdaj stojim ravno, se bom pa moral v naslednjih tednih tudi sam nagniti,« je dejal Ropret, ki se s selektorjem po prespanih nočeh še ni srečal niti pogovarjal: »Govorila sva le takoj po zadnji tekmi. Bilo je kar nekaj težkih besed. Recimo, da jih razumemo v kontekstu zadnje tekme, je pa pred nami obdobje, ko se bomo morali usesti in pogovoriti. Tudi do nas so prišle govorice, da se selektor pogovarja z nekaterimi drugimi reprezentancami, a to so govorice, za zdaj nam jih ni potrdil.«Ropret svetovno prvenstvo ocenjuje kot večina drugih strokovnjakov. Meni, da se je prvenstvo končalo nekoliko prej, kot so želeli. »V mojih očeh gre ta ocena v dve smeri. Z rezultatskega vidika delitve devetega mesta ne moremo oceniti kot neuspeh, zagotovo je to spoštovanja vreden dosežek, še posebej, ker smo na prvenstvu nastopili prvič. Težko ga bo ponavljati. Druga stvar pa je naša igra, lahko se strinjam, da na vseh tekmah ni bila takšna, kot smo si jo želeli in kot vemo, da so je fantje sposobni. Kje so razlogi za to, je v tem trenutku težko reči, pravilna pa je ugotovitev, da znamo in zmoremo več. Ali bi to bilo dovolj, da se uvrstimo med najboljših šest, je vprašljivo. Kot rečeno, rezultat je zadovoljiv, ne moremo pa reči, da smo zadovoljni,« meni predsednik.OZS in reprezentanca sta se že obrnili proti naslednjim dogodkom, ki ju čakata v naslednjem letu, teh je kar nekaj. Najprej si želi OZS priboriti organizacijo turnirja za popolnitev lige narodov, če ji to uspe, reprezentanci ne bo treba igrati evropske lige, septembra bo v Ljubljani igrala ena od skupin evropskega prvenstva, mesec pozneje pa bodo še olimpijske kvalifikacije.»Mislim, da smo si sodelovanje na kvalifikacijah z zadnjimi rezultati že zagotovili, za zdaj pa ni znano, kako bodo te kvalifikacije potekale,« je še dejal Metod Ropret.