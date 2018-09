Norišnica v Beogradu, Ronaldo že zabija

Triglav šokiral Domžale

V zadnji tekmi 8. kroga državnega prvenstva slovenskih prvoligašev je kranjski Triglav presenetljivo, a zasluženo zmagal v Domžalah. Za orle sta zadetka dosegla Marko Gajić (25.) in Tilen Mlakar (90.), za gostitelje pa Tilen Klemenčič (90.). Rumeni so sicer prevladovali v polju, dvakrat stresli okvir vrat gostov, odlično pa je branil 18-letni vratar Triglava Luka Čadež. Vrstni red: Maribor 20 točk, Olimpija 14, Aluminij in Gorica po 13, Domžale 10, Mura in Triglav po 9, Celje 8, Krško 7, Rudar 4.

LJUBLJANA – Drevi bo startala 27. izvedba največjega klubskega spektakla na planetu. Nogometna liga prvakov se je do leta 1992 imenovala pokal državnih prvakov, začeli so ga leta 1955, prenovljeni format tekmovanja pa iz sezone v sezono ruši vse mogoče rekorde.V tej sezoni bomo vsaj v skupinskem delu LP stiskali pesti tudi za Slovence(Atletico Madrid),(Inter) in(CSKA Moskva). Pri milanskem Interju je za elitno tekmovanje prijavljen 18-letni vezist, na seznamu igralcev Rome pa najdemo 19-letnega napadalca, a verjetno bosta morala še malce počakati na igralne minute na najvišji ravni.Branilec naslova Real Madrid, 13-kratni osvajalec lovorike z velikimi ušesi, bo nov pohod na evropski vrh začel jutri proti Romi na svojem stadionu Santiago Bernabeu. Kraljevi klub je s prvim zvezdnikomtrikrat zapored osvojil naslov prvaka, Portugalec pa se je poleti preselil k torinskemu Juventusu, ki na najuglednejši pokal čaka že od leta 1996.Novo evropsko poglavje s CR7, ki je s 120 zadetki rekorder med strelci lige prvakov, bo stara dama prav tako začela jutri z gostovanjem na Mestalli v Valencii. Triintridesetletnemu Ronaldu je v nedeljo odleglo, saj je v tekmi serie A proti Sassuolu dosegel prva zadetka za črno-bele. Očitno je še pravočasno prišel v strelsko formo.Od posameznikov bodo pod posebnim drobnogledom javnosti še lanski finalist(Liverpool),(Barcelona),(PSG) in najboljši igralec svetovnega prvenstva v Rusiji(Real Madrid). Liverpoolu je žreb namenil skupino smrti s PSG, Napolijem in Crveno zvezdo. V Beogradu vlada prava nogometna norišnica, potem ko se je rdeče-belim le uspelo uvrstiti v ligo prvakov po dolgih 27 letih, ko so leta 1991 v Bariju osvojili naslov prvaka. Danes ob 18. uri se bodo na Marakani pomerili z Napolijem.Še tehnične novosti v LPOdslej bodo ob torkih in sredah tekme na programu v dveh terminih, dve ob 18.55, šest pa ob 21. uri. V izločilnih bojih bodo imeli trenerji na voljo še četrto menjavo, če bodo podaljški. Evropska nogometna zveza bo med klube razdelila 2 milijardi evrov nagradnega sklada, samo za uvrstitev v skupino vsak prejme 15,25 milijona.Finale bo 1. junija na madridskem stadionu Wanda Metropolitano, kjer domuje Oblakov Atletico. Zmagovalec si bo priigral neposredno uvrstitev v ligo prvakov 2019/20, če pa si bo to priboril tudi v domačem prvenstvu, bo v skupinski del LP neposredno uvrščen še prvak Avstrije v sezoni 2018/19. Drevišnji pari: Inter - Tottenham, Barcelona - PSV (obe ob 18.55) Brugge - Borussia Dortmund, Monaco - Atletico Madrid, Liverpool - PSG, Crvena zvezda - Napoli, Schalke - Porto in Galatasaray - Lokomotiv Moskva.