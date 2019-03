Nogometno polemiziranje do poznih večernih ur

Matjaž Kek začenja kvalifikacije za EP. FOTO: Tomi Lombar

Selektor ne more igrati

Reprezentančni seznam

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Sampdoria), Matic Kotnik (Panionios); branilci: Bojan Jokić (Ufa), Miha Mevlja (Rostov), Nejc Skubic (Konyaspor), Aljaž Struna (Houston Dynamo), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Miha Blažič (Ferencvaros), Nemanja Mitrović (Jagiellonia), Jure Balkovec (Hellas Verona); vezisti: Josip Iličić (Atalanta), Jasmin Kurtić (Spal), Rene Krhin (Nantes), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Miha Zajc (Fenerbahce), Domen Črnigoj (Lugano), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Damjan Bohar (Zaglebie Lubin), Adam Gnezda Čerin (Domžale), Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town); napadalci: Robert Berić (Saint-Étienne), Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Luka Zahović (Maribor).

LJUBLJANA – Novi nogometni selektorje delno prevetril reprezentanco v primerjavi z njeno zadnjo uradno tekmo v Bolgariji. Slovenci bodo naslednji četrtek krenili nad Izrael brez sedmih imen, ki so zaznamovala lanski november, jato je osvežil s peterico, v kateri je tudi povratnik v izbrano vrstoS seznama so – zaradi različnih vzrokov – odpadliin, Kek pa je nanj uvrstil Jana Oblaka,in»Vsi pričakujemo, da bi bila Slovenija boljša, toda narediti je treba nekaj konkretnega, ne le govoriti in razpredati. Lahko polemiziramo o seznamu do poznih večernih ur, toda v kadru so trenutno najboljši fantje po mojih merilih,« je zatrdil Kek, tvorec druge slovenske nogometne pravljice, ki je doživela vrhunec junija 2010 v Južni Afriki. Mariborčan priznava, da komaj čaka na prvi dan delovne akcije, ko bo zbral jato v tradicionalni bazi na Gorenjskem.»Štiri mesece se vozim po Evropi, se pogovarjam s fanti ali si ogledujem njihove tekme, televizijskih prenosov pa imam tako ali tako že poln kufer. Rad bi stopil na igrišče in začel delati tudi na zelenici,« je priznal Kek.Selektor bo zbral jato v ponedeljek ob 11. uri na Brdu pri Kranju, ko bodo tedaj prispeli opravili vadbo za povrnitev moči po zahtevnem koncu tedna, popoldne bo sledil še en skupni trening, ki prav tako ne bo mogel biti telesno prezahteven.Slovenci bodo vadili na Gorenjskem le še v torek dopoldne, nato bodo sprejeli izziv logistično najzahtevnejšega gostovanja v letošnjih kvalifikacijah za euro 2020. Z Brnika bodo namreč poleteli v Tel Aviv, od tam potovali še v Haifo, kjer jih v četrtek ob 20.45 po našem času čaka izjemno pomembna tekma z Izraelom.Kek bo odpeljal jato domov šele v petek, kar bo reprezentanci zagotavljalo optimalne priprave tudi za nedeljsko drugo tekmo ciklusa s Severno Makedonijo v Stožicah (20.45).»Fantom želim omogočiti vse, kar nam dovoljuje okvir NZS. Morda me je še najbolj zmotila neka naveličanost, ki sem jo zaznal proti koncu lanskega leta. Vsak selektor ima svoj način dela, vsak želi najbolje in zmagati. Pričakujem odgovornost igralcev, najbolj izkušeni bodo morali prevzeti odgovornost na igrišču, saj selektor pač ne more igrati,« je sporočil reprezentantom Kek.