Ne le Maribor šampion, temveč tudi AIK mästare

Darko Milanič in Andrej Kotnik računata tudi na pomoč s polnih tribun Ljudskega vrta. FOTO: Tadej Regent

Brez golov že lep izid

381.

je mesto, na katero je uvrščen AIK na klubski lestvici Uefe. Maribor je 79.

LJUBLJANA – Mariborski nogometni privrženci že dihajo kot eno. Zarote na domačem bojišču so jih le še okrepile, da bi lahko... evropsko desetletje velikih podvigov v Evropi morda zaokrožili še z enim. Priložnost je lepa, tekmec v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, švedski prvak AIK Solna, ne spada v kategorijo nepremagljivih.Pod nadzorom nemške sodniške zasedbe z glavnim sodnikomna čelu se bo prva tekma začela ob 20.15, zastor pred slovensko-švedskim dvobojem prvakov pa se bo dvignil naslednjo sredo v največji švedski nogometni utrdbi, Arena Solna. Kako močan je skandinavski klub brez vidnejšega uspeha v Evropi, bo delno razkrila drevišnja tekma v Ljudskem vrtu. V njem ne bo mogoče slišati le Maribor šampion, ampak tudi AIK mästare. Gostujoči navijači so pograbili vse vstopnice, več kot 600 jih bo pod Kalvarijo pelo in še prej tudi pilo.Maribor je favorit, ker je prekaljen evropski lisjak, ki mu AIK še ne seže do pasu, ko gre za evropske uspehe. Kdo ve, morda bi Švedi v Maribor namesto v Ljubljano pripeljali tudi Ikeo, če bi jim Zahović & co. razkrili recept za preboj v ligo prvakov. Za AIK, katerega najbolj znani podpornik je bil nekdanji prvi mož Evropske nogometne zveze, je champions league nekaj nezemeljskega.Paradoksalno, klubu ga ni znal ponuditi niti pred dobrim mesecem (4. junija) preminuli Johansson, ki je bil eden od očetov najmočnejšega klubskega tekmovanja. Prav pod njegovim prvim mandatom – na čelu Uefe jih je bil kar pet oziroma najdlje doslej, med letoma 1990 in 2007 – v sezoni 1992/1993 je bila prva izvedba lige prvakov. Evropska predigra prinaša evre in mednarodni ugled, toda mariborski pogledi hočeš nočeš segajo tudi do nedeljskega ligaškega derbija z Olimpijo.»Žreb je bil določen že prej,« je Milanič na hitro opravil z možnostjo preložitve nedeljskega prvenstvenega derbija, ki na današnjo tekmo le ne bo imel veliko vpliva. Pa vendar, Maribor je v Evropi evropski in konkurenčen tudi na papirju močnejšim nasprotnikom, kar bi morda ta trenutek AIK lahko celo bil. Švedski navijači čutijo in upajo, da je AIK sredi sezone in prav v minulem tednu – švedsko državno prvenstvo traja od 31. marca do 2. novembra – ujel najboljšo formo.Nanizal je dve ligaški zmagi, vmes preskočil še neugodnega armenskega tekmeca v prvem krogu kvalifikacij Ararat. Po porazu v prvi tekmi z 2:1 je doma zmagal s 3:1. Vse tri gole je zabil v razmaku od 47. minute do 62. »Moj pomočnikje potrdil to, kar smo vedeli. AIK je telesno močno moštvo, igra preprosto in brez popuščanja. Njegov slog igre bo zahteval našo popolno zbranost in čim manj obračanja hrbtov,« se je slikovito izrazil mariborski trener Darko Milanič, ki v Evropi žanje uspehe in blaži prvenstvene rane ter se brani kritik.Mariborski načrt ni nikakršna skrivnost, razplet brez golov bi bil zelo lep izid, še boljši zmaga brez prejetega gola. »Imamo kakovost in izbrali bomo pravilni način, kako doseči izid, ki bo za nas ugoden,« je samozavestno napovedal Milanič, ki pretiranih težav z izbiro začetne enajsterice vendarle nima, najverjetnejša bo: