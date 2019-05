Ne bo takoj gonil na polno

Matej Žagar želi na rodni grudi zmagovalno orati prst. FOTO: Jarek Pabijan

Ni panike

LJUBLJANA – Krško je izpadlo iz prve slovenske nogometne lige, bo pa 1. junija, torej naslednjo soboto ob 19. uri, na stadionu Matije Gubca druga od letošnjih desetih spidvejskih dirk za veliko nagrado oziroma svetovno prvenstvo. Prva je bila preteklo soboto v Varšavi, slavil je Danec, ki letos celo prvič vso sezono nastopa na dirkah za SP.Slovenski predstavnik, najhitrejši v kvalifikacijah, je zasedel 10. mesto in zbral sedem točk, v razvrstitvi SP, v kateri vodi Poljak(16 točk), pa je deveti. Ambicije 36-letnega Ljubljančana, ki ima pet zmag za VN, so vedno, tudi doma, seveda visoke, doslej je bil v Krškem najboljši leta 2005, tretji. Poleg njega bo slovenske barve, spet s posebnim povabilom, branil član AMD KrškoDomači adut Žagar bo tudi videl, kako se bo na novi izvedbi domače prireditve na globalni ravni obnesla novost, prireditelji so namreč odstranili stari material na ovalni stezi in nanesli novega z vezivom za kompaktnost. »No, mislil sem, da bom bolje začel svetovno prvenstvo. V Varšavi ni šlo po načrtih, menil sem, da bo, ker sem zaradi zmage v kvalifikacijah prvi izbiral startni položaj, tisti z notranje strani, ki je bil v preteklosti najboljši, prevladujoč. A spidvej je pač nepredvidljiv šport. Bolje je osvojiti sedem točk kot nobene. Zagotovo pa imam potenciale za boljši dosežek,« je uvod v globalno sezono ocenil član AMTK Ljubljane, v tujini pa poljskega kluba Czestochowa. Krška dirka bo zanj 99. v seriji VN.Lani deseti v skupnem seštevku za motorje pravi, da so dobri in konkurenčni, a pristavil: »Rezultatski apetiti so vedno seveda večji, ne manjši, nikoli nisem branil svojega prejšnjega položaja. A do konca svetovnega prvenstva je še devet dirk, ni razloga za paniko. V Krškem je želja vedno, da se izboljša tisto tretje mesto iz leta 2005. Domača dirka je vedno obremenjujoča, čeprav večina pravi drugače, nočem pa si ustvarjati pritiska. Vedno starejši si, vedno več pritiska čutiš. V Krškem, ker je material težak, je pomemben dober start. Kvalifikacij pa zanesljivo ne bom odpeljal tako kot v Varšavi, ker to pač ničesar ne prinese,« je poudaril 17-kratni državni prvak.»Upam, da bo letos, ko spet vozim s posebnim povabilom, bolje, da si bom privozil kakšno točko. Žagarjeva pomoč pri motorjih veliko pomeni, njegove mašine gredo dobro. Upam, da bo v Krškem delovala, kot je treba, in da bo prinesla kakšne točke,« pa je navrgel drugi slovenski udeleženec VN Slovenije Matic Ivačič.