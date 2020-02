Nad Oblaka napad za 400 milijonov evrov

Kaj lahko opravi Atletico Madrid v dvoboju z evropskim prvakom Liverpoolom? Rdeče-beli iz Madrida, nekoč sopomenka za vrhunsko telesno pripravljenost, životarijo v najslabši sezoni po prihodu trenerja Diega Simeoneja (2012), na drugi strani skorajšnji angleški prvaki še nikdar niso bili boljši. Potnik v četrtfinale lige prvakov naj bi bil torej znan.

Bomo videli, ali bo res tako in bo Liverpool že nocoj naredil velik korak proti četrtfinalu.



Pretekli donosi niso jamstvo za prihodnost, pravijo v gospodarstvu in nogomet že dolgo ni več le igra. Nikomur na igrišču novega stadiona v Madridu ne bo manjkalo motiva za rovovsko bitko, kakršna zanesljivo čaka obe ekipi. Trenerja Simeone in Jürgen Klopp se resda soočata z različnimi izzivi. Argentinec na vse načine krpa načeto moštvo (v tej sezoni je utrpelo že 19 resnih poškodb), ogrožen je nastop kar treh napadalcev: rekordni nakup Joao Felix naj bi bil že odpisan, vprašljiva sta Alvaro Morata in povratnik Diego Costa. Nemec ima sladke skrbi: v boj bo poslal svoja najmočnejša orožja, tudi trizobi napad Mané-Firmino-Salah, ki je bil v prejšnji sezoni strah in trepet za vratarje.

Vrstnika Oblak in Alisson

Tega se še kako dobro zaveda Jan Oblak. Škofjeločan se je v Madridu zavihtel na vrh najdražjih in najbolje plačanih vratarjev na svetu, drevi pa bo sprejel izziv, večji kot Triglav. Mané (150 mio evrov), Firmino (100) in Salah (150) na trgu ne veljajo zaman 400 milijonov evrov, torej veliko več kot številni klubi v ligi prvakov!



Atletico Madrid bo resda poskušal zapreti dostope do Oblakovih vrat na preverjen način, z brezkompromisno igro na meji incidenta, na drugi strani pa ogroziti tudi vratarja Liverpoola – če je treba, tudi na silo, kot to zvito počno Simeonejevi borci.



Kdo ve, morda bosta v ospredju prav vratarja, kar v tovrstnih izločilnih tekmah ne bi bilo presenetljivo. Oblak (100 mio evrov) in njegov kolega Alisson (90 mio) kotirata povsem na vrhu lestvice najdražjih vratarjev. Za njima so Ter Stegen (Barcelona, 90), Ederson (ManCity, 70), Kepa (Chelsea, 60), De Gea (ManUtd, 60), Donnarumma (Milan, 55), Courtois (Real, 55) …



Gre za vrstnika in velika cehovska rivala. Oblak je 27 let dopolnil 7. januarja, Alisson tri mesece prej. Liverpoolov adut ima prednost v višini (191:188 v cm), slovensko št. 1 krasi boljše postavljanje na golovi črti. Škofjeločan tačas brani tudi z večjo mesečno plačo 800.000 evrov (Alisson 700.000), res pa ima Brazilec več sledilcev na instagramu (6,6:1,1 v milijonih). Logično, njegova domovina premore 210 milijonov duš, Slovenija le dva …

Pariške zvezde v Nemčiji

Ob isti uri kot v Madridu bodo odprli večer v Dortmundu, kjer bo gostovala pariška težka artilerija. Zanimivo bo spremljati spopad obetavne naveze Sancho-Håland z zvezdniškim napadom Neymar-Icardi-Mbappé-Di Maria. Osmina finala bo razvlečena do 18. marca. Pari prvih tekem (vse ob 21.00): Atletico – Liverpool, Borussia D. – PSG (danes), Atalanta – Valencia, Tottenham – Leipzig (jutri), Chelsea – Bayern, Napoli – Barcelona (25. t. m.), Lyon – Juventus, Real M. – ManCity (26. t. m.).